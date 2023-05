A- A+

Náutico Visando jogo com Pouso Alegre, Marchiori muda esquema do Náutico No 3-4-3, treinador optou por escalar equipe com apenas um zagueiro

Após ser apresentado oficialmente na última terça-feira (30), o técnico Fernando Marchiori já vai dando sua cara ao Náutico. No segundo dia de trabalho à frente do elenco, o comandante alvirrubro fez modificações no que diz respeito ao esquema de jogo da equipe.

A principal mudança aconteceu no sistema defensivo. No esquema 3-4-3, Marchiori acionou apenas um defensor entre os titulares: o recém-chegado Danilo Cardoso. Victor Ferraz e Rennan Siqueira completam a linha defensiva, pela direita e esquerda, respectivamente. Se recuperando de concussão sofrida perante o América-RN, Odivan não participou da atividade.

Um pouco mais à frente, no meio-campo, o novo treinador do Timbu optou por acionar mais dois laterais para encorpar o setor. Com Jean Mangabeira na cabeça de área e Souza na criação, Diego Ferreira foi escalado pela direita e Diego Matos do lado contrário.

Assim, o time treinado por Marchiori, visando o próximo compromisso pela Série C, foi escalado com: Vagner; Victor Ferraz, Danilo Cardoso e Rennan Siqueira; Diego Ferreira, Jean Mangabeira, Souza e Diego Matos; Gabriel Santiago, Paul Villero e Jael.

Na manhã desta quinta-feira (1), o treinador comanda a última atividade em solo pernambucano antes de embarcar para Minas Gerais. No sábado (3), o Alvirrubro visita o Pouso Alegre, às 16h30, no estádio Manduzão. O confronto é válido pela 6ª rodada da Série C.

