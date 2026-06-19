Visita da seleção ao Haiti em 2004 teve desfile militar, goleada e virou documentário

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A seleção brasileira tenta a primeira vitória na Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19, quando encara o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial. Na estreia, o time de Carlo Ancelotti ficou no empate em 1 a 1 com o Marrocos.



Brasil e Haiti fizeram uma partida histórica e emocionante no ano de 2004. Na ocasião, o duelo foi conhecido como "Jogo da Paz". O Haiti recebeu ajuda humanitária do Brasil naquela época



Em seu primeiro mandato como presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos principais incentivadores da realização da partida. Cerca de 600 soldados brasileiros participavam da Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti, que sofria com diversos conflitos internos.





No início daquele ano, Jean-Bertrand Aristide foi deposto da presidência por guerrilheiros armados e uma missão militar provisória liderada por tropas americanas tomou conta da nação. O Haiti é o país mais pobre das Américas, com elevadas taxas de analfabetismo, de desnutrição infantil, de mortalidade infantil e materna.



A ideia de levar a seleção brasileira para amenizar a dor do povo haitiano foi de Lula, que tentava fazer o Brasil ganhar papel de liderança no cenário político internacional. A iniciativa veio depois de o primeiro-ministro do Haiti, Gerard Latortue, sugerir que a seleção brasileira seria capaz de mobilizar os rebeldes por um cessar-fogo. A CBF se entusiasmou com a ideia e recebeu o aval da Fifa para realizar a partida.



"Quando a gente desceu (no aeroporto) foi impressionante. Você via aquela multidão com dificuldades de sobreviver, e, mesmo assim, aquele povo todo alegre. Só quem estava lá viu como o futebol pode ajudar uma sociedade", relembrou o zagueiro Roque Júnior, ao Estadão, em 2016. "Nós só fomos recebidos daquele jeito no Brasil após ganharmos a Copa do Mundo e lá era só um amistoso", recordou.



O clima foi de enorme comoção antes e durante a partida amistosa Ainda assim, os jogadores brasileiros estiveram pelas ruas do país em meio à forte presença e desfiles de tropas militares.



O primeiro-ministro Gerard Latortue chegou a oferecer US$ 1 mil para o jogador do Haiti que balançasse a rede contra o Brasil, mas a seleção caribenha não chegou nem perto. Em 18 de agosto de 2004, a equipe brasileira venceu por 6 a 0, com três gols de Ronaldinho Gaúcho, dois de Roger Flores e um Nilmar. A partida foi realizada no Estádio Sylvio Cator, em Porto Príncipe, para um público de aproximadamente 15 mil pessoas. O árbitro brasileiro Paulo César de Oliveira apitou o jogo.



A partida virou tema do documentário "O Dia em que o Brasil Esteve Aqui", de Caíto Ortiz e João Dornelas, lançado em 2005. A CBF recebeu o Prêmio Fifa Fair Play em 2004 pela ação. O Brasil voltou a jogar contra o Haiti em 2016, quando venceu por 7 a 1.



A presença dos militares brasileiros no Haiti foi pensada para durar poucos meses, mas acabou se estendendo por 13 anos, sendo encerrada somente em 2017. A crise humanitária no país caribenho foi ampliada pelo terremoto que matou mais de 200 mil pessoas. A série "Diários do Haiti" mostrou a situação catastrófica de um local onde crianças comiam "bolachas" feitas de terra.

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