Visitante comportado: Santa tem fraco desempenho fora de casa em 2023

A- A+

Nas duas primeiras partidas que o Santa Cruz fez em casa na Série D, o clube pôde mostrar que o Arruda é uma verdadeira fortaleza e que os adversários terão dificuldades de encontrar algo na casa tricolor. Pelo outro lado, a Cobra coral não vai bem fora dos seus domínios, dos 14 jogos longe do José do Rêgo Maciel até aqui na temporada, o clube venceu apenas dois. Depois do revés em Mossoró, o time enfrenta o Nacional de Patos, na Paraíba, no próximo domingo (28).

Em 2023 o Santa Cruz não vem conseguindo aprontar longe do Arruda. Com apenas duas vitórias em 14 jogos, o Tricolor tem o aproveitamento de aproximandemente 14% fora de casa. As duas partidas que o clube conseguiu sair com os três pontos sem ter o mando de campo foram contra o Salgueiro e Belo Jardim - contra o Calango a partida foi realizada na Arena de Pernambuco -, ambas pelo Pernambucano. Em resumo, são duas vitórias, sete empates e cinco derrotas até aqui.

A título de comparação, em 2011, último ano em que o Santa disputou e conquistou o acesso à Série C, o clube teve um aproveitamento de 52,17% fora de casa. Na disputa da quarta divisão daquele ano, o Tricolor fez oito jogos longe do Arruda, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Aproveitamento de quem subiu em 2022

América-RN, Pouso Alegre, Amazonas e São Bernardo foram as equipes que subiram para a terceira divisão em 2023. Em comum, boas campanhas fora de casa e principalmente bons resultados no momento do mata-mata. O América, campeão da edição, venceu cinco dos 12 jogos como visitante, somando um aproveitamento de 41%. O Amazonas, equipe com uma das melhores campanhas na primeira fase, perdeu apenas um vez longe de Manaus.

Veja também

Esports CBLoL 2023: fase de pontos da competição é definida; veja o calendário, times e ingressos