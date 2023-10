Visitantes brilham na abertura da segunda rodada da Champions League; confira resultados

A- A+

Vinte oito gols e oito jogos. Com brilho da maioria dos visitantes, a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa foi agitada na tarde desta terça-feira (3). Atual vice-campeã, a Inter de Milão suou para derrotar o Benfica. Sempre favoritos, Bayern de Munique e Real Madrid venceram seus jogos de virada, enquanto dois gigantes ingleses perderam seus compromissos.

Pelo Grupo A, apesar de faltar quatro jogos para o restante da primeira fase, o Manchester United se vê em maus lençóis neste início de Champions. Jogando em Old Trafford, o time dirigido por Erik ten Hag até saiu na frente do Galatasaray, mas cedeu o empate em duas oportunidades, até Icardi fazer 3x2 e virar o duelo no fim, impondo o segundo revés aos ingleses no certame. Quando o placar apontava 2x2, o brasileiro Casemiro foi expulso ao cometer um pênalti.

No outro jogo do grupo, o Bayern de Munique sofreu para derrotar o modesto Copenhagen, na Dinamarca. Os mandantes chegaram a fazer 1x0 com Lerager. Entretanto, Musiala e Mathys Tel deram a segunda vitória seguida aos alemães, que lideram a chave com seis pontos.

Em compromisso válido pelo Grupo B, o Arsenal foi mais um que tropeçou na rodada. Os Gunners até saíram na frente com Gabriel Jesus, mas permitiram que o Lens virasse a partida com Thomasson e Wahi. Os franceses são os líderes com quatro pontos. Pelo mesmo grupo, PSV e Sevilla ficaram no 2x2, na Holanda.

Pelo Grupo C, Napoli e Real Madrid fizeram um jogo emocionante no estádio Diego Armando Maradona, na Itália, com vitória dos espanhóis por 3x2. Ostigard e Zielinski marcaram para os donos da casa. Pelo lado merengue, Bellingham mais uma vez foi o destaque. O inglês deu uma assistência para Vinícius Júnior anotar o primeiro e deixou sua marca em seguida. O terceiro gol do maior campeão continental foi anotado pelo goleiro Meret, contra, após chute de Valverde.

Na outra partida do grupo, o Braga também conseguiu um grande resultado. Depois de ver o Union Berlin abrir 2x0, na Alemanha, os portugueses viraram a partida e celebraram a primeira vitória na Liga.

No Grupo D, Real Sociedad e Inter de Milão são as equipes que ocupam o topo. Nesta terça, os espanhois bateram o Red Bull Salzburg, na Áustria, por 2x0. Já a atual vice-campeã Inter derrotou o Benfica pelo placar mínimo, no Giuseppe Meazza. O atacante francês Thuram foi o responsável por dar os três pontos aos nerazzurris.

Nesta quarta-feira (4), outros oito jogos completam a segunda rodada da Liga dos Campeões, confira abaixo:

Grupo E

Atlético de Madrid x Feyenoord (13h45)

Celtic x Lazio (16h)

Grupo F

Newcastle x PSG (16h)

Dortmund x Milan (16h)

Grupo G

RB Leipzig x Manchester City (16h)

Estrela Vermelha x Young Boys (16h)

Grupo H

Antwerp x Shakhtar Donetsk (13h45)

Porto x Barcelona (16h)

