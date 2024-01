Após vistoria da PM, Arruda é liberado para receber público no jogo entre Santa e Náutico

A- A+

Após vistoria da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesta quinta-feira (25), o estádio do Arruda foi liberado para receber público. Assim, a torcida do Santa Cruz vai poder comparecer para o clássico contra o Náutico neste sábado (27), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

O Arruda recebeu duas partidas do Santa Cruz no Estadual. Mais de 30 mil torcedores compareceram aos jogos contra Maguary e Flamengo de Arcoverde.

O estádio foi interditado na semana passada por falta de laudos da Polícia Militar de Pernambuco. A Cobra Coral teve o confronto contra o Retrô, que seria na última quarta-feira (24), adiado em comum acordo entre as equipes para evitar jogar de portões fechados.

Torcida visitante

Nesta quinta-feira (25), o Trio de Ferro emitiu uma nota conjunta informando que entraram com uma medida junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) solicitando a presença das torcidas visitantes nos clássicos do Campeonato Pernambucano. A ação foi aceita e os alvirrubros estão liberados para participar.

Venda de ingressos

A expectativa do Santa Cruz é iniciar ainda nesta quinta-feira (25) a operação da venda de ingressos para os tricolores. O Clube aguarda a nota oficial da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para começar.

