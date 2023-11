Vítima de Daniel Alves informa a juiz que não abrirá mão de indenização

A- A+

A vítima de Daniel Alves, no caso de estupro, que aconteceu numa boate de Barcelona em dezembro do ano passado, informou ao juiz responsável que não irá desistir de receber a indenização. Conforme o jornal espanhol La Vanguardia, a jovem de 23 anos havia rejeitado o valor proposto por danos, quando ainda não tinha conhecimento de “todas as consequências do crime” em sua saúde, mas resolveu voltar atrás.

Ainda segundo o portal espanhol, a vítima apresentou sintomas de depressão, o que a levou a fazer tratamento psicológico. Por este motivo, a jovem não quer abrir mão de receber alguma quantia, além de deixar Daniel Alves na prisão, onde ele está desde o dia 20 de janeiro.

Nos últimos cinco meses, os advogados do ex-jogador e da vítima estavam tentando chegar a um acordo que evitasse o julgamento, mas, segundo o La Vanguardia, as conversas estão paralisadas e longe de um possível acordo no momento.

O Ministério Público da Espanha pediu que Daniel Alves seja condenado a nove anos de prisão por estuprar uma mulher de 23 anos. Segundo a agência EFE, a acusação também pede que o atleta seja obrigado a pagar uma indenização de 150 mil euros (equivalente a mais de R$ 797 mil) à vítima.

Desde que foi detido pela polícia espanhola, o jogador já mudou seu depoimento várias vezes, chegando a alegar, inicialmente, que não conhecia a jovem. Depois de ser demitido por justa causa pelo Pumas, time mexicano que defendia, o lateral também passou a viver uma crise no relacionamento com a modelo Joana Sanz.

Este mês, o Tribunal de Barcelona decidiu enviar o brasileiro a julgamento pelo crime de agressão sexual. A justiça espanhola confirmou a ordem que o instrutor emitiu ao final da investigação contra o atleta. A defesa do brasileiro, no entanto, tentava negociar um acordo para que isso não fosse necessário.

Segundo o programa de TV espanhol Y Ahora Sonsoles, os advogados de Daniel Alves teriam sinalizado que aceitariam uma pena de quatro anos e uma "robusta compensação" para a vítima.

