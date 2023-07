Vítima de um assalto, Craque Neto corre atrás de ladrões em São Paulo

A- A+

Na tarde da última quarta-feira (5), o ex-jogador e apresentador de programa esportivo, Neto, reagiu ao ser vítima de um assalto na zona sul de São Paulo. Enquanto estava parado no trânsito da capital paulista, dois assaltantes aproveitaram a ocasião para assaltar o ídolo do Corinthians e o diretor do programa "Donos da Bola", Renato Nalesso, o "Cascão", levando um celular.

Na abertura do progama desta quinta-feira (6), Neto disse não temer a quadrilha e deu prazo para que os bandidos devolvam o objeto levado.

"Não tenho medo de bandido, de vagabundo, de safado, de ladrão. E você que é o chefe da quadrilha, que estava com o carro do lado, meu irmão, manda entregar o celular aqui na Band, vou mandar te pegar, vai pegar você, vai pegar sua família, vai pegar todo mundo. Você vai devolver o celular ou vai comprar outro, e vai entregar aqui na Band, na portaria. Se você não entregar, eu vou te achar. Vocês têm até segunda-feira", disse.

Neto e Cascão foram vítimas da "Qudrilha da Pedrada", no Bairro do Morumbi, perto da sede da emissora. Com a utilização das imagens das câmeras de segurança da região é possível ver que os assaltantes quebraram o vídro do carro e em seguida efetuaram o roubo. Na sequência, Neto e o diretor saíram do veículo e correram atrás dos assaltantes, que entraram em um carro que estava estacionado próximo ao local do crime e fugiram do local.

As vítimas sofreram ferimentos leves por conta dos estilhaços de vidro. A polícia civil de São Paulo foi acionada e investiga o caso.

Craque neto abriu seu programa comentando sobre o assalto que sofreu ontem em São Paulo. #OsDonosDaBola pic.twitter.com/No5Qf0nIi4 — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 6, 2023

