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COPA DO MUNDO Vitinha admite força de Portugal na Copa, mas alerta: 'É preciso humildade, no papel nada vale' Estreia dos portugueses na ocorre somente na quarta-feira, diante da República Democrática do Congo (14 horas de Brasília)

Jamais na história a seleção portuguesa chegou tão bem e confiante para a disputa de uma Copa do Mundo. Com grande elenco, recheado de meio-campistas de alta qualidade e com o astro Cristiano Ronaldo tentando "fechar" sua galeria de títulos, conter a euforia virou uma das tarefas no Centro de Treinamento Gardens North County District Park, em Long Beach. E Vitinha, concorrente da Bola de Ouro, usou a primeira coletiva no local para pregar humildade.

A estreia dos portugueses na Copa do Mundo ocorre somente na quarta-feira, diante da República Democrática do Congo (14 horas de Brasília), no NGR Stadium, em Houston, mas muitos já imaginam a equipe em campo no SoFi Stadium, dia 19 de julho, para a grande final, o que o jogador do Paris Saint-Germain acha errada ficar falando.

"O que dá sempre certo é ser humilde", afirmou Vitinha, eleito o craque da final da Champions League e ciente que uma grande campanha na Copa pode também lhe render a Bola de Ouro da temporada. Nada, porém, de deixar que a grande fase suba á cabeça.

"Nossa seleção tem grande qualidade, mas é preciso colocá-la em prática", disse, ao ser questionado sobre favoritismo luso em campos dos Estados Unidos, Canadá e México. "Nós realmente sabemos, não somos ingênuos, que temos uma seleção de grande qualidade, com muito talento e jogadores em clubes enormes pelo mundo. Diria até, por isso mesmo, que se calhar nunca tivemos uma seleção assim. Mas, isso não vale nada no papel, como sempre Diria que somos candidatos, sem dúvida, temos uma seleção muito forte, mas favoritos não diria, não usaria essa palavra."

Os treinos de Portugal vêm sendo acompanhados por muita gente desde o desembarque nos Estados Unidos e os jogadores sempre reconhecem esse apoio, com Cristiano Ronaldo liderando o grupo para acenarem e aplaudir os fãs. A garantia, contudo, é que o oba-oba não interfira no trabalho.

"Temos nos sentido muito bem aqui em Miami. Já tivemos o Mundial de Clubes no ano passado aqui nos Estados Unidos, já sabemos mais ou menos o que esperar em termos de condições e tudo mais. Miami é um local inacreditável, estamos desfrutando e nos adaptando bem", reconheceu Vitinha.

Ele ainda falou sobre o inédito título perseguido por Portugal na Copa do Mundo."Se todos soubéssemos já o teríamos feito... Sabemos que o que dá sempre certo é ser humilde, jogar jogo a jogo, pensar no futuro próximo e não longe demais. O talento nós temos, falta só a parte técnica e tática. A tática principalmente", destacou.



"Temos de pôr muita dedicação e compromisso como tentamos sempre fazer e esses são os ingredientes perfeitos para sair daqui com bons resultados. Recebemos de bom grado essa posição e esse interesse que há pela seleção, mas depois isso não vale nada se não fizermos o que temos a fazer em campo."

O meio-campista aproveitou para deixar claro que não há pressão sobre o grupo. "Em vez de pressão podemos falar de responsabilidade. Da minha parte, dos outros meias e dos outros jogadores, só podemos garantir muito trabalho e dedicação. Vamos deixar tudo em campo pelo que representa jogar o Mundial e também por toda a nação. É sempre especial quando representamos a nossa nação, os nossos amigos, a nossa família", afirmou.

Por fim, pregou o famoso jogo a jogo. "Todos temos muita experiência de clubes e de seleção para saber que as competições se ganham pensando no futuro próximo. No presente, no momento, no jogo que vem a seguir. Se fizermos isso estamos muito mais perto de ganhar", observou. "É pensar jogo a jogo. É clichê, mas funciona. Temos de pensar na República Democrática do Congo, o que fazer, estudar bem o jogo, dar tudo e, esperemos ganhar. Depois fazer o mesmo no segundo, terceiro, se passarmos, e espero que sim, nos 16 avos e nos outros todos".

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