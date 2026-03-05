A- A+

FUTEBOL Vitinha descarta saída do PSG e esfria interesse do Real Madrid: "Seria uma tolice sair" Jogador tem contrato com o PSG até 2029 e é peça-chave no time de Luis Enrique

O meia português Vitinha colocou fim, ao menos por agora, às especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Em entrevista ao programa “Soltinhos pelo Mundo”, do Canal 11, o jogador afirmou que não pretende deixar o Paris Saint-Germain, clube onde atua desde 2022.

— Seria uma tolice sair. Não acho que seria o melhor para mim. Sinto-me ótimo aqui no PSG. Sinto que as pessoas realmente me apreciam e conquistei esse carinho. Adoro estar aqui; minha família também. O grupo é fantástico e o treinador é incrível — disse o jogador.

Aos 26 anos, Vitinha tornou-se uma das peças mais importantes do meio-campo do PSG desde que chegou ao clube francês, em transferência superior a 40 milhões de euros. Sob o comando do técnico Luis Enrique, o português consolidou-se como titular e figura central na organização da equipe.

O futuro do jogador também foi reforçado recentemente pela diretoria do clube. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, ampliou o contrato do meio-campista até 2029, blindando o atleta diante do interesse de grandes clubes europeus e colocando-o entre os jogadores mais bem pagos do elenco parisiense.

