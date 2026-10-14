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Futebol Vitinha pede volta de Cristiano Ronaldo à seleção após vitória do PSG na Champions O português marcou o terceiro gol do PSG na vitória sobre o City, no Etihad Stadium

Vitinha aproveitou a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City para defender o retorno de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa. Após o triunfo por 4 a 2, nesta quarta-feira, na Inglaterra, pela Liga dos Campeões, o meio-campista manifestou o desejo de uma solução para o impasse que envolve o capitão e o técnico Jorge Jesus, após o atacante abandonar a concentração na última Data Fifa.

"Que o Cristiano Ronaldo volte e tudo se resolva!", afirmou o jogador em entrevista à TNT Sports. A declaração reforça a expectativa de reconciliação em um momento em que o futuro do maior artilheiro da seleção portuguesa também depende dos desdobramentos de um processo disciplinar aberto pela federação

A crise ganhou força depois de Cristiano ser reserva e não entrar na vitória sobre a Noruega, em 27 de setembro. Três dias depois, às vésperas do confronto com a Dinamarca, o atacante deixou a concentração após uma entrevista de Jorge Jesus na qual o treinador defendeu sua autonomia para escolher a equipe. O episódio interrompeu a participação do camisa 7 naquela sequência de compromissos.

Cristiano posteriormente pediu desculpas aos portugueses e aos companheiros e se colocou à disposição para voltar a defender o país. O atacante, porém, atribuiu sua saída a uma quebra de confiança na relação com o treinador. No último sábado, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou uma suspensão preventiva e informou que o caso seria tratado em um procedimento de caráter urgente, com instrução sigilosa.

Jorge Jesus já havia sinalizado que aceitaria contar novamente com o veterano. "Se quiser, voltará à seleção", declarou após a segunda vitória sobre a Noruega, em 4 de outubro. A possibilidade de retorno tem novembro como horizonte, quando Portugal enfrentará Dinamarca e País de Gales pelas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações. A equipe já está classificada para as quartas de final.

O pedido de Vitinha veio em uma noite de protagonismo também pelo clube. O português marcou o terceiro gol do PSG na vitória sobre o City, no Etihad Stadium, em uma atuação que levou os franceses aos seis pontos em duas rodadas da Champions.

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