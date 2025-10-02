Qui, 02 de Outubro

quinta02/10/2025
Convocação

Vitinho, do Botafogo, é convocado para seleção brasileira após corte de Vanderson

O defensor vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Champions League

Vitinho foi convocado para a Seleção BrasileiraVitinho foi convocado para a Seleção Brasileira - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a seleção brasileira, nesta quinta-feira, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O defensor vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Champions League.

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

As partidas já fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF ainda negocia outros amistosos para a seleção antes da competição. Segundo Caetano, as próximas partidas serão em Londres e Paris ou outra cidade francesa, contra equipes africanas.

