Vitinho, do Botafogo, é convocado para seleção brasileira após corte de Vanderson

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a seleção brasileira, nesta quinta-feira, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O defensor vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Champions League.

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.

As partidas já fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF ainda negocia outros amistosos para a seleção antes da competição. Segundo Caetano, as próximas partidas serão em Londres e Paris ou outra cidade francesa, contra equipes africanas.

