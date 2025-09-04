A- A+

Futebol Vitinho se coloca à disposição para estrear no Náutico Meia foi regularizado e pode estrear no domingo, diante do Brusque, na abertura do quadrangular da Série C 2025

Último reforço do Náutico para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o meia Vitinho já se colocou à disposição para estrear pelo time no domingo (7), contra o Brusque, no Augusto Bauer, pela abertura do quadrangular do acesso.





“Chego 100%, para agregar. Estou bem fisicamente e um pouco ansioso para estrear e ajudar a equipe”, afirmou.

O atleta pertence ao Cruzeiro e veio por empréstimo ao Náutico, aumentando o leque de opções do clube para o setor de armação da equipe, que conta com Patrick Allan. Vitinho também já trabalhou com Hélio dos Anjos na Ponte Preta.

“O professor me lançou ao profissional. Minha estreia foi com ele, na Ponte Preta. Eu causei uma boa impressão e aproveitei as oportunidades. Por isso teve esse contato (para jogar no Náutico). Eu sou um meia canhoto, posso jogar pelos lados ou centralizado. Tento ajudar bastante no ataque e na defesa. Quero sempre estar próximo do gol, contribuindo com assistências”, declarou.

