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futebol Victor Andrade decide, Náutico vence o Athletic e se aproxima do G6 da Série B Triunfo por 1x0 deixou o Timbu na oitava posição do torneio, com nove pontos

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Com um golaço de Victor Andrade, o Náutico venceu o Athletic por 1x0, nesta segunda-feira (27), na Arena Sicredi, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O resultado colocou o Timbu na oitava posição, com nove pontos. O Esquadrão de Aço está em 13º, com oito. Na próxima rodada, os pernambucanos enfrentam o Botafogo-SP, sábado (2), na Arena Nicnet. Os mineiros vão encarar o Vila Nova, na segunda (4), no estádio OBA.

VAR

Antes de começar o jogo, uma curiosidade: materiais tecnológicos essenciais para a operação do árbitro de vídeo na Arena Sicredi foram furtados após uma queda de energia no local. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um kit reserva completo do VAR para o jogo não ficar sem a tecnologia.

Aos três minutos, o Athletic já testou o reflexo do goleiro Muriel. Após boa jogada pela direita, a zaga alvirrubra afastou mal e Kauan Rodrigues finalizou para a ótima defesa do camisa 1 do Náutico.

Do outro lado, o Náutico respondeu em jogada semelhante. Novo cruzamento rasteiro, erro de marcação e bola sobrando limpa para finalizar. No caso do lance do Timbu, o chute de Matheus Ribeiro foi travado pelo defensor do Athletic.

Com dores no joelho, o atacante Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B, deixou o campo antes da metade do primeiro tempo. Samuel Otusanya, ex-centroavante do Náutico, foi o substituto.

Aos 21, o Athletic por pouco não balançou as redes. João Miguel aproveitou falta cobrada pela esquerda, subiu mais alto do que a marcação do Náutico e cabeceou forte. A bola explodiu no travessão.

O Athletic seguiu mais próximo do gol. Em nova boa investida, Gian recebeu pela direita e soltou a bomba. Para a sorte dos visitantes, Muriel estava bem posicionado e espalmou.

Mudanças

Na etapa final, o técnico Hélio dos Anjos acionou Victor Andrade e Felipe Saraiva nas vagas de Vinícius e Todinho. Foi outro substituto, porém, que quase tirou o grito de gol da garganta dos alvirrubros. Yuri apareceu bem na área e balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Se Yuri ficou no quase, Vitor fez questão de marcar o primeiro gol com a camisa do Náutico. O atacante recebeu pela esquerda, puxou para o meio e soltou uma bomba. A bola foi no meio, mas a força foi suficiente para não dar chances de reflexo rápido para Luan Polli.

Ficha técnica

Athletic 0

Luan Polli; Zeca, Felipe, João Miguel e Marcelo Henrique; Gian, Ian Luccas (Pedro), Kauan Rodrigues e Douglas (Dixon); Ronaldo Tavares (Otusanya) e Gustavinho (Kauan Lindes). Técnico: Alex de Souza

Náutico 1

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva (Yuri), Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson (Ramon) e Dodô; Todinho (Felipe Saraiva), Derek e Vinícius (Vitor Andrade). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena Sicredi (São João del Rei/MG)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Gols: Victor Andrade (aos 36 do 2ºT)

Cartões amarelos: Ian, Marcelo Henrique (A); Derek, Mateus Silva, Felipe Saraiva, Vitor Andrade (N

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