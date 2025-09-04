Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Boxe

Vitor Belfort desiste de luta de boxe contra Wanderlei Silva

Lutador de 48 anos sofreu uma concussão de grau 3, durante preparação para a luta

Reportar Erro
Lesão de Belfort irá adiar a revanche contra Wanderley SilvaLesão de Belfort irá adiar a revanche contra Wanderley Silva - Foto: Reprodução/@vitorbelfort

Vitor Belfort desistiu da luta contra Wanderlei Silva, marcada para o dia 27 deste mês, em São Paulo. A revanche não será realizada porque o lutador de 48 anos sofreu uma lesão durante sua preparação para a luta. De acordo com comunicado oficial, Belfort sofreu uma concussão de grau 3.

Leia também

• Surfistas disputam liderança do Pernambucano em Olinda

• Etapa Primavera do Circuito das Estações 2025 terá edição no Recife em setembro

"Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%", disse Belfort.

O lutador fez uma série de avaliações médicas e exames e consultou uma junta médica formada por especialistas brasileiros e até americanos para decidir se voltaria ou não aos ringues para esta aguardada luta. Apesar da desistência, ele disse que pretende disputar essa revanche futuramente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Vitor "The Phenom" Belfort (@vitorbelfort)

A luta, contudo, foi mantido. O substituto de Belfort ainda será decidido e será anunciado no domingo, durante a transmissão do programa Fantástico, na TV Globo.

"Lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Spaten Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do Cachorro Louco seja com quem for. E um recado ao meu adversário: saiba que ainda aguardo uma revanche contra você", comentou Wanderlei Silva.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter