FUTEBOL Vítor Pereira elogia Matheus Cunha após vitória dos Wolves: 'É um jogador top, especial' Vitor Pereira se disse satisfeito pela oportunidade de participar do Boxing Day, rodada do Inglês tradicionalmente disputada no dia seguinte ao Natal

O técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, não poupou elogios ao atacante brasileiro Matheus Cunha, destaque na vitória de 2x0 do Wolverhampton sobre o Manchester United, na quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Ele marcou um gol olímpico no início do segundo tempo e, nos acréscimos, Hwang Hee-Chan completou o marcador.

"Ele [Cunha] é um jogador top, especial, e pode fazer a diferença nos detalhes", afirmou Vitor Pereira, que manteve 100% de aproveitamento no seu início de trabalho no Wolverhampton após a sucessão de Gary O'Neil.

O resultado foi um alívio para os donos da casa, que chegaram aos 15 pontos e tentam dar uma arrancada no torneio para ganhar distância da zona de rebaixamento. O United, que continua oscilando sob o comando do técnico Rúben Amorim, se mantém com 22.

"Analisamos cada jogo. Eu e toda a equipe tentamos perceber os espaços que podemos explorar e tentamos não permitir que o fizessem contra nós", afirmou o técnico português após o jogo.

Vitor Pereira se disse satisfeito pela oportunidade de participar do Boxing Day, rodada do Inglês tradicionalmente disputada no dia seguinte ao Natal.

"É o país do futebol, uma coisa diferente. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar aqui. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui", afirmou ele à DAZN.

O técnico foi saudado pela torcida do Wolverhampton. Em vídeo divulgado pelo clube, Vitor Pereira "rege" a torcida que grita seu nome. Ele disse ainda que seu principal trabalho desde que chegou ao clube não foi na parte tática, mas na questão psicológica dos atletas.

"Sinto que toda mundo está envolvido, assume o conceito tático e tudo aquilo que é preciso fazer em cada momento do jogo. Mas mais do que tático, é o clique motivacional que eles precisavam", disse o treinador.

