Mercado da Bola Vitor Roque brilha no Palmeiras e desperta interesse do United, que prepara oferta, diz jornal Aos 20 anos, atacante soma 17 gols e 5 assistências e entra na mira de clubes da Premier League e do técnico Ruben Amorim

As atuações consistentes de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, voltaram a chamar a atenção de grandes clubes europeus.

O atacante, de apenas 20 anos, recuperou o protagonismo após passagens discretas por Barcelona e Betis, e já é considerado um dos nomes mais cobiçados do mercado de janeiro.

Segundo o portal Fichajes, o Manchester United estaria disposto a investir € 50 milhões (R$ 311 milhões) na contratação do brasileiro. Outros clubes da Premier League, como Chelsea e Tottenham, também monitoram a situação.

O técnico Ruben Amorim, do Sporting, é outro interessado e já havia tentado levá-lo para Portugal em agosto de 2024, quando o Barcelona buscava um empréstimo. O negócio, porém, não se concretizou, e Vitor Roque acabou sendo cedido ao Betis.

Em fevereiro deste ano, o Palmeiras desembolsou € 25 milhões (R$ 155 milhões) para contratá-lo em definitivo — investimento que agora parece render frutos.

Além dos 17 gols e cinco assistências, Roque vem se destacando pela participação ativa na construção ofensiva da equipe, com movimentação inteligente e boa leitura de jogo.

