FUTEBOL Vitor Roque desabafa sobre o Barcelona, cita Vini Jr. e diz que pensou em voltar ao Brasil Com pouco espaço no clube catalão, Vitor Roque foi emprestado ao Betis até o final da atual temporada europeia

O brasileiro Vitor Roque tem recebido mais minutos em campo desde que chegou ao Betis, no futebol espanhol. O atacante passou por momento complicado no início da trajetória no futebol europeu, vestindo a camisa do Barcelona. E fez um desabafo sobre o período, além de admitir que cogitou voltar para o Brasil.

"Cheguei muito feliz ao Barcelona por realizar um sonho de infância, que sempre foi estar lá, viver aqueles momentos na Champions League, vestir aquela camisa. Eu estava ansioso para fazer as coisas saírem bem. Passei por um momento muito difícil no Barcelona. Quando você não está feliz e não tem confiança, as coisas não vão bem", disse Vitor Roque, ao canal ESPN.





"Eu estava sob pressão por causa do preço que foi pago por mim, e eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe do jeito que eu queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria... E isso me serviu de aprendizado", declarou.

Com pouco espaço no clube catalão, Vitor Roque foi emprestado ao Betis até o final da atual temporada europeia. Os valores da negociação com o Barça giraram em torno de R$ 236 milhões.

O atacante citou Vinícius Júnior ao lembrar do começo complicado na Espanha. O jogador do Betis admitiu que cogitou voltar ao futebol brasileiro diante dos obstáculos que enfrentou na Europa

"Pensei em voltar ao Brasil e poder ficar tranquilo, porque às vezes é tudo muito difícil. Há muita pressão. Mas você tem que seguir em frente, ter força mental e continuar trabalhando com muita humildade para as coisas saírem bem. Às vezes meus representantes colocam Vinícius (Júnior) como exemplo de luta e persistência. Ele não teve uma vida fácil quando chegou e hoje está colhendo os frutos. E estou muito feliz que ele está vivendo este grande momento, porque ele merece", elogiou.

