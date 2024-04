A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Vitor Roque espera mais chances no fim da temporada para evitar empréstimo no Barcelona O camisa 19 do Barcelona participou de 13 partidas da equipe catalã e fez dois gols

Vitor Roque deve aproveitar o final da temporada europeia para provar que merece ficar no Barcelona. Com o Campeonato Espanhol praticamente já decidido em favor do Real Madrid, o brasileiro espera ter mais chances para entrar em campo. O plano, segundo apontou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", é que o desempenho do jovem de 19 anos convença o clube catalão a não o emprestar.

A ida de Vitor Roque para Barcelona estava prevista para o começo da próxima temporada, mas foi antecipada em seis meses devido à lesão de Gavi. Isso permitiu que o clube pudesse inscrever o brasileiro, sem descumprir o fair-play financeiro da LaLiga. A partir de julho, porém, Gavi deve voltar a ter condições de jogo.

O técnico Xavi Hernandez e a direção querem também um meia e um ponta para reforçar o elenco. Com as três novas inscrições, caso o Barcelona não consiga gerar fair play suficiente, Vitor Roque poderá sair por empréstimo. Segundo noticiou o site espanhol, o brasileiro está confiante para aproveitar os últimos seis jogos do Barcelona na temporada para provar que merece ficar no elenco

Uma saída não significaria significaria um passo atrás do atleta, já que no clube todos reconhecem o seu potencial. Emprestá-lo, contudo, seria uma medida financeira e prevendo que ele tivesse mais tempo de jogo. Antes de chegar na decisão de empréstimo, o Barcelona prioriza o cumprimento do fair play. A venda do Barça Vision (experiência do Camp Nou no metaverso) e a renovação com a Nike são elementos importantes, já que melhoram a saúde financeira do clube e permitem um teto salarial maior.

Vitor Roque lidou com adaptação ao chegar e precisou recuperar o nível físico, já que passou dois meses lesionado antes da transferência. Um exemplo positivo para buscar incentivo e melhorar o desempenho é o dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, que levaram quase duas temporadas para se tornarem titulares absolutos no Real Madrid. O camisa 19 do Barcelona participou de 13 partidas da equipe catalã e fez dois gols.

