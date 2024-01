A- A+

Campeonato Espanhol Vitor Roque estreia e Barça vence Las Palmas com pênalti nos acréscimos Barcelona está a sete pontos do líder e vice-líder

O Barcelona derrotou o Las Palmas por 2 a 1 como visitante nesta quinta-feira (4), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, com um pênalti nos acréscimos convertido por Ilkay Gundogan, resultado que mantém o time 'culé' na briga pelo título, embora esteja a sete pontos dos co-líderes Real Madrid e Girona.

Os três pontos somados diante do Las Palmas (10º) permitem aos jogadores comandados pelo técnico Xavi Hernández subir ao terceiro lugar, com três pontos a mais que o Atlético de Madrid (agora 5º), que perdeu na quarta-feira para o co-líder Girona, e ficar a sete do Real Madrid, que na terça venceu o Mallorca.

A recém-promovida equipe das Canárias dominou durante muitos minutos o atual campeão de LaLiga com um selo de qualidade de La Masía, o centro das categorias de base do Barça. Tanto o autor do gol do Las Palmas, Munir El Haddadi, como o jogador que lhe deu a assistência, Sandro, e o treinador local, Xavi García Pimienta, jogaram ou treinaram na base do clube azulgrana.

A partida não começou bem para o Barça, que viu o lateral português João Cancelo ser obrigado a sair aos 11 minutos devido a um desconforto no joelho após uma bola dividida. Um minuto depois, Sandro, atuante e motivado, cruzou rasteiro pela direita para que Munir dominasse na entrada da pequena área, tocando apenas o suficiente para salvar a saída do goleiro Iñaki Peña.

O Barça poderia ter chegado ao intervalo com uma maior desvantagem, sobretudo devido a um chute rasteiro de Sandro que Peña mandou para escanteio (23'), ou a uma outra tentativa do ex-atacante do Barça em que a bola bateu na trave (28').

No segundo tempo, que começou com um ligeiro atraso até que os funcionários consertassem as redes de um dos gols, o Barça se mostrou mais capaz de traduzir em chances de gol sua maior posse de bola e não demorou muito para o gol de empate chegar.

Em um lance infeliz, uma bola mal afastada pela zaga acertou a cabeça do então sumido Robert Lewandowski, e sobrou para Sergi Roberto, que tocou para Ferran superar Álvaro Vallés com um toque suave e rasteiro.

E com o relógio do estádio da Gran Canaria marcando os acréscimos um pênalti do holandês Daley Sinkgraven por leve empurrão em Gundogan levou ao gol da vitória, marcado pelo próprio meia alemão, que mantém as chances do Barça de lutar pelo título de LaLiga.

Vitor Roque estreia

Após começar no banco, Vitor Roque entrou aos 32 do segundo tempo no lugar de Ferrán Torres, autor do gol. Apesar de Vitor Roque não ter contribuido diretamente na virada, o jogador teve duas boas oportunidades. Na primeira, demonstrou estar atento e quase aproveitou um vacilo do goleiro do Las Palmas. Na segunda, já aos 52 minutos da etapa final, o atacante quase marcou ao receber livre, dentro da área, o jogador tirou do goleiro e chutou para fora, com a bola triscando a trave.

- Athletic vence Sevilla -

Também nesta quinta-feira o Sevilla perdeu no Ramón Sánchez Pizjuán para o Athletic Bilbao por 2 a 0, resultado que coloca os bascos na zona da Liga dos Campeões (4º), e deixa os andaluzes a um ponto da zona de rebaixamento (16º).

Nem a substituição do técnico uruguaio Diego Alonso por Quique Sánchez Flores no dia 18 de dezembro, nem a estreia na tribuna do novo presidente do Sevilla, José María del Nido Carrasco, parecem ter impulsionado o atual campeão da Liga Europa, que voltou a afundar nesta quinta-feira sob a chuva que caiu sobre a capital andaluza.

Uma crise que o Athletic, uma das equipes em melhor fase no campeonato espanhol (com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos) soube explorar. O time já soma os mesmos 38 pontos do Atlético de Madrid (5º), e está a três do Barcelona (3º).

O único momento de satisfação para a torcida do Sevilla ocorreu na homenagem pré-jogo ao brasileiro Fernando Reges, que recentemente rescindiu contrato com o clube pelo qual disputou 167 jogos e conquistou dois títulos da Liga Europa.

A equipe basca, comandada por Ernesto Valverde, encontrou recompensa quando, aos 30 minutos, Mikel Vesga desviou de cabeça um cruzamento de Ruiz de Galarreta, superando o goleiro do Sevilla, Dimitrovic.

O gol que decretou a vitória viria no segundo tempo em um novo cruzamento para a área, de Ander Herrera que Aitor Paredes finalizou com o pé direito (76').

Na primeira partida do dia, o Osasuna (12º) derrotou o lanterna Almería (1-0), que fecha o primeiro turno sem vencer, com apenas cinco pontos ganhos, e a sensação de que poderá ser rebaixado várias rodadas antes do final do campeonato.

O Osasuna venceu com um gol do atacante croata Ante Budimir (27') antes de viajar rumo à Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha com Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.

--- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Getafe - Rayo Vallecano 0 - 2

Real Sociedad - Alavés 1 - 1

Valencia - Villarreal 3 - 1

- Quarta-feira:

Granada - Cádiz 2 - 0

Celta Vigo - Betis 2 - 1

Real Madrid - Mallorca 1 - 0

Girona - Atlético de Madrid 4 - 3

- Quinta-feira:

Osasuna - Almería 1 - 0

Sevilla - Athletic Bilbao 0 - 2

Las Palmas - Barcelona 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22

3. Barcelona 41 19 12 5 2 36 22 14

4. Athletic Bilbao 38 19 11 5 3 36 19 17

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1

8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

10. Las Palmas 25 19 7 4 8 16 17 -1

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 22 19 6 4 9 22 29 -7

13. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11

14. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6

15. Alavés 17 19 4 5 10 15 25 -10

16. Sevilla 16 19 3 7 9 23 27 -4

17. Celta Vigo 16 19 3 7 9 20 29 -9

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 19 0 5 14 19 43 -24

Veja também

Tênis Sabalenka e Rybakina vencem e vão às semifinais do WTA de Brisbane