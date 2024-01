Vitor Roque faz primeiro gol na Espanha e dá vitória ao Barcelona no Campeonato Espanhol

A- A+

O jovem atacante Vitor Roque foi o grande personagem da vitória do Barcelona sobre o Osasuna por 1x0, nesta terça-feira (31), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro entrou aos 16 minutos do segundo tempo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do time espanhol, e ainda provocou a expulsão do zagueiro Unai García.

Contratado para aumentar o poderio ofensivo do Barcelona, o atleta de 18 anos chega fazendo história na Europa. Ao balançar a rede em bela cabeçada, o atacante se tornou o mais jovem brasileiro a marcar um gol pelo Campeonato Espanhol superando Ronaldo Fenômeno e Fábio Rochemback.



O triunfo chega para amenizar o clima de tensão que chegou ao ápice após o revés do time catalão para o Villarreal por 5x3 no último sábado. Após a partida, o técnico Xavi Hernández anunciou que deixa a equipe ao final da temporada em função das críticas ao seu trabalho neste início de ano.



Com poucas oportunidades na equipe principal, Vítor Roque enfim deslanchou e tenta ajudar o Barcelona a se reencontrar na competição. O time azul e grená chegou aos 47 pontos e agora está a oito do líder Girona. O Osasuna segue com 27 e ocupa a parte intermediária da classificação.



Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Barcelona mudou de postura quando Xavi sacou Fermín Lopez para a entrada do brasileiro. O lance do gol foi uma pintura desde a criação da jogada.



Após boa troca de passes, João Cancelo fez um cruzamento de três dedos pelo lado esquerdo e contou com a antecipação de Vitor Roque, que cabeceou no primeiro pau, e inaugurou o marcador.



Logo depois, o brasileiro voltou a ser decisivo. Ao ser acionado no ataque, ele fez o giro para arrancar e foi travado pelo zagueiro Unai García. O juiz assinalou a falta e deu cartão vermelho para o defensor do Osasuna.



Com um a mais, o Barcelona esteve soberano na partida e chegou até a balançar a rede novamente com Lewandowski em lance pelo lado esquerdo da área. O juiz, no entanto, invalidou o lance marcando impedimento.



Nos acréscimos, ele voltou a aparecer de forma positiva atuando como garçom. Ao receber a bola na entrada da área, Vitor Roque tocou de primeira para Lewandowski, mas a defesa do conseguiu fazer o corte. O Osasuña foi para cima no final, pressionou, mas esbarrou na retranca do Barcelona e teve de se contentar com a derrota de 1x0.

