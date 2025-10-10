A- A+

Futebol Vitor Roque fica no topo de melhores jogadores Sub-21 no Brasil e Argentina Atacante tem 14 gols e quatro assistências em 44 jogos pelo time alviverde

Um levantamento do Observatório do Futebol (Cies Football na sigla em inglês) apontou que o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, é o melhor jogador Sub-21 nas elites do futebol brasileiro e argentino. Aos 20 anos, o atleta é um dos grandes destaques do time alviverde na temporada.





Protagonista da contratação mais cara da história de um time brasileiro, ao ser transferido do Barcelona para o Palmeiras por cerca de R$ 156 milhões, Vitor Roque tem 14 gols e quatro assistências em 44 jogos pelo time alviverde.

Além do camisa 9 palmeirense, outros três atletas que atuam no Brasileirão aparecem no top 10: o volante Breno Bidon (2º), do Corinthians, o atacante Rayan (4º), do Vasco, e o atacante argentino Montoro (7º), do Botafogo.

O ranking ainda conta com outros sete argentinos que atuam na elite do país vizinho.

CONFIRA O RANKING DE MELHORES JOGADORES SUB-21:

Vitor Roque (Palmeiras)

Breno Bidon (Corinthians)

Elías Báez (San Lorenzo-ARG)

Rayan (Vasco)

Agustín Medina (Lanús-ARG)

Milton Delgado (Boca Juniors-ARG)

Montoro (Botafogo)

Santino Andino (Godoy Cruz-ARG)

Dylan Aquino (Lanús-ARG)

Maher Carrizo (Vélez-ARG)

