La Liga Vitor Roque marca, é expulso e Barcelona vence Alavés no Espanhol O brasileiro ficou apenas 14 minutos em campo

Com gols de Robert Lewandowki, Ilkay Gundogan e Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e foi expulso, o Barcelona emendou uma segunda vitória consecutiva ao bater o Alavés (12º) por 3x1 neste sábado (3), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela.

Atual campeão, o Barça (50 pontos) supera o Atlético de Madrid (4º, 47 pontos), que no domingo faz o clássico da capital espanhola com o Real Madrid (1º, 57 pontos).

Último membro do Top 4, o Girona (2º, 55 pontos), recebe a Real Sociedad (6ª) neste sábado.

Com um jogo sólido, o time do técnico Xavi Hernández abriu o placar em um grande lance de Lewandowski, que recebeu de Gundogan e encobriu o goleiro para marcar (23').

Já no segundo tempo, em uma grande jogada coletiva, Gundogan ampliou batendo de primeira (49') após bom passe de Pedri.

Logo em seguida, o Alavéz diminuiu com um gol de cabeça de Samu Omorodion (50'), mas Vitor Roque, havia acabado de entrar, sacramentou a vitória do time catalão finalizando no canto (63').

O brasileiro ficou apenas 14 minutos em campo. Depois de marcar, ele recebeu dois cartões amarelos (67' e 72') por falta e foi expulso.

