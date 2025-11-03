Vitor Roque se recupera no Palmeiras e volta a defender seleção brasileira após dois anos

A- A+

Vitor Roque é uma das novidades de Carlo Ancelotti na nova convocação da seleção brasileira, revelada nesta segunda-feira. Destaque do Palmeiras se recuperou nesta segunda metade da temporada e volta a defender o Brasil após dois anos. O camisa 9 defenderá o Brasil contra Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro.

Um dos principais nomes nas categorias de base da seleção brasileira, Vitor Roque passou por um limbo na equipe principal no período em que permaneceu na Europa. O atacante, revelado pelo Cruzeiro, ganhou destaque no Athletico-PR e foi convocado por Ramon Menezes para amistoso contra Marrocos, em março de 2023.



Na ocasião, se tornou, com 18 anos e 25 dias, o jogador mais novo a estrear pela seleção desde Ronaldo, que tinha 17 anos em 1994, às vésperas da Copa do Mundo daquele ano. Desde então, no entanto, não voltou a ser lembrado por Fernando Diniz ou Dorival Júnior. Isso se deve, principalmente, ao período em que esteve em baixa no Barcelona e no Bétis, ambos da Espanha.



O retorno do atacante ao futebol brasileiro, para defender o Palmeiras, se deve também ao desejo que Vitor Roque tinha em retornar à seleção. No período em que permaneceu sem ser chamado, viu nomes como Endrick, João Pedro e Estêvão ganharem oportunidades sob o comando de Dorival e Ancelotti.

"Vitor Roque está jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos sete jogadores do Brasileirão e isso mostra que a seleção está atenta ao que está acontecendo por aqui", afirmou Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após anunciar a lista de 26 nomes para os próximos amistosos.



O Palmeiras pagou 25,5 milhões de euros (R$ 152 milhões, na cotação da época) para contratar Vitor Roque junto ao Barcelona, no início deste ano. O clube celebrou a convocação do atacante em suas redes sociais, depois de um período em que recebeu críticas pelo jejum de gols e ganhou respaldo de Abel Ferreira.



Finalista da Libertadores e líder do Brasileirão, o Palmeiras tem em Vitor Roque um de seus principais destaques neste ano. São 38 jogos disputados pelo atacante nestas duas competições, em que soma 17 gols e seis assistências. Ele, no entanto, será desfalque para o duelo com o Santos, que ocorre durante a Data Fifa de novembro.

