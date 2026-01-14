A- A+

FUTEBOL Vitor Roque se valoriza no Palmeiras e já é avaliado em mais de R$ 530 milhões Segundo o CIES, atacante já supera com folga o investimento feito pelo clube paulista

Vitor Roque vive o melhor momento da carreira desde que retornou ao Brasil para defender o Palmeiras. A decisão de deixar a Europa e vestir a camisa do Verdão se mostrou acertada: o atacante evoluiu ao longo da temporada, tornou-se referência ofensiva do time e terminou o ano como artilheiro da equipe comandada por Abel Ferreira.

O período irregular vivido no Barcelona e a passagem discreta pelo Athletico Paranaense ficaram para trás. Aos 20 anos, Vitor Roque atravessa seu auge técnico, o que se reflete diretamente em seu valor de mercado.

De acordo com o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), o atacante está avaliado em cerca de € 85 milhões, o equivalente a R$ 532,9 milhões. O valor representa quase quatro vezes o montante investido pelo Palmeiras há menos de um ano, quando o clube pagou € 25 milhões ao Barcelona — aproximadamente R$ 156,8 milhões.





O crescimento expressivo transforma o negócio em um dos mais rentáveis do futebol brasileiro recente. Segundo o jornal AS, o estafe do jogador, liderado pelos empresários André Cury e Fran Godoy, prioriza a permanência de Vitor Roque no Palmeiras ao menos até a próxima janela de transferências do meio do ano.

Dentro do projeto esportivo, o atacante é tratado como um dos pilares da equipe de Abel Ferreira. O desempenho consistente já rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira, e, mantido o atual nível, ele aparece como candidato a integrar a lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

