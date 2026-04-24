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FUTEBOL Vitor Roque tem lesão confirmada e fará cirurgia, logo após retorno ao gramados pelo Palmeiras Ele foi substituído da partida entre Palmeiras e Jacuipense aos 15 minutos após dura falta

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, teve lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo confirmada pelo clube, nesta sexta-feira, após a realização de exames. Ele, que foi substituído da partida entre Palmeiras e Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil, com apenas 15 minutos do 1º tempo após sentir uma lesão, passará por cirurgia nos próximos dias.

O retorno de Vitor Roque ao time titular do Palmeiras foi interrompido de forma precoce e preocupante. Escalado para iniciar a partida contra a Jacuipense, nesta quinta-feira, o atacante deixou o gramado com dores no tornozelo esquerdo.

A lesão ocorreu após uma entrada dura de Vicente Reis, em jogada pela ponta direita. Logo após o lance, o camisa nove sinalizou para o banco de reservas pedindo substituição.

Atendido pela equipe médica ainda em campo, teve a saída confirmada e deixou o jogo de maca, demonstrando visível frustração. Luighi foi acionado para a vaga.

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