Vitor Roque tem lesão confirmada e fará cirurgia, logo após retorno ao gramados pelo Palmeiras
Ele foi substituído da partida entre Palmeiras e Jacuipense aos 15 minutos após dura falta
O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, teve lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo confirmada pelo clube, nesta sexta-feira, após a realização de exames. Ele, que foi substituído da partida entre Palmeiras e Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil, com apenas 15 minutos do 1º tempo após sentir uma lesão, passará por cirurgia nos próximos dias.
O retorno de Vitor Roque ao time titular do Palmeiras foi interrompido de forma precoce e preocupante. Escalado para iniciar a partida contra a Jacuipense, nesta quinta-feira, o atacante deixou o gramado com dores no tornozelo esquerdo.
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A lesão ocorreu após uma entrada dura de Vicente Reis, em jogada pela ponta direita. Logo após o lance, o camisa nove sinalizou para o banco de reservas pedindo substituição.
Atendido pela equipe médica ainda em campo, teve a saída confirmada e deixou o jogo de maca, demonstrando visível frustração. Luighi foi acionado para a vaga.