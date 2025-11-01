A- A+

Futebol Vitória vence América nos pênaltis, é campeão da Série A2 e retorna à elite do Pernambucano Tricolor das Tabocas disputará a Série A1 do Estadual após quatro anos de ausência

O Vitória está de volta à Série A1 do Campeonato Pernambucano. Em partida válida pela final da Série A2 do Estadual, neste sábado (1º), na Arena de Pernambuco, o Tricolor das Tabocas empatou em 1 a 1 com o América, no tempo normal, e venceu o Periquito por 4 a 2 na disputa dos pênaltis para se sagrar campeão e garantir presença na elite do futebol de Pernambuco em 2026.

No tempo normal, os gols da partida foram marcados por Hítalo, do Vitória, aos 14 minutos do segundo tempo, e Gregório, do América, aos 45 da etapa final.

Nas penalidades, das cinco cobranças, o Tricolor das Tabocas converteu quatro corretamente: marcaram Hítalo, Guilherme Escuro, Romarinho e Marquinhos. Rickelme foi o único a desperdiçar a cobrança.

Já do lado do Periquito somente Renato Henrique e Petrocelli marcaram na decisão. Héricles e Gregório, que tinha marcado com a bola rolando, erraram suas cobranças.

Este é o terceiro título do Vitória na Série A2 do Pernambucano.

A equipe agora retorna à Séria A1 após quatro anos de ausência da elite do Estadual.

O Tricolor das Tabocas agora se junta a Decisão, Jaguar, Maguaray, Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport na edição do Estadual da próxima temporada. A expectativa é que o torneio inicie em 7 de janeiro.

Veja também