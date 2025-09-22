A- A+

Sport Sport: vitória contra Corinthians registrou a maior renda da história da Ilha do Retiro Duelo pelo Brasileirão 2025 levou mais de 26 mil torcedores ao estádio e garantiu marca inédita nas bilheterias

O confronto entre Sport e Corinthians, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, entrou para a história do clube pernambucano. Com público de 26.504 pessoas, a partida gerou uma renda bruta de R$1,77 milhão, a maior já registrada na Ilha do Retiro. O valor superou em R$199 mil o recorde anterior, estabelecido no duelo contra o Palmeiras, também pela Série A.

Recorde histórico em bilheteria

O montante arrecadado coloca Sport x Corinthians como o jogo de maior receita na Ilha do Retiro e o terceiro em toda a história do futebol pernambucano. À frente, aparecem apenas dois confrontos do próprio Sport, mas realizados na Arena Pernambuco: contra o Náutico, em 2024, com R$2,33 milhões, e diante do Fortaleza, em 2022, com R$1,89 milhão.

Novo laudo e ampliação da capacidade

A marca histórica coincidiu com a estreia da Ilha do Retiro após a liberação de um novo laudo do Corpo de Bombeiros. A capacidade do estádio passou de 26.345 para 27.325 lugares, um acréscimo de 980 assentos. Apesar disso, o espaço destinado à torcida rubro-negra diminuiu de 23.294 para 23.127, enquanto o setor visitante cresceu de 3.051 para 4.198 lugares.

Preços e média de arrecadação

A limitação da capacidade do estádio refletiu diretamente no valor do ingresso. Setores como os tobogãs atrás das barras custaram R$200, precificação que atraiu principalmente a torcida corintiana, que ocupou em peso os assentos destinados aos visitantes.

Top 3 das maiores rendas do Sport na Ilha do Retiro

R$ 1.776.835 – Sport 1 x 0 Corinthians (Série A, 21/09/2025)

R$ 1.577.490 – Sport 1 x 2 Palmeiras (Série A, 06/04/2025)

R$ 1.329.260 – Sport 2 x 2 São Paulo (Série A, 16/08/2025)

