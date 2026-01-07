Qua, 07 de Janeiro

Vitória Cup confirma cancelamento de amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia

Entraves comerciais com a Arena de Pernambuco impossibilitou a realização do jogo

Vitória Cup, patrocinadora oficial do Santa Cruz, confirma cancelamento de amistoso contra o Defensa y JusticiaVitória Cup, patrocinadora oficial do Santa Cruz, confirma cancelamento de amistoso contra o Defensa y Justicia - Foto: Reprodução/Vitória Cup

O duelo entre Santa Cruz e Defensa y Justicia está cancelado. Um dia antes da realização da partida, nesta quarta-feira (07), a Vitória Cup confirmou o cancelamento do evento devido um entrave comercial com a Arena de Pernambuco, local do jogo. 

Por meio de nota oficial, a Vitória Cup lamentou o ocorrido e informou que os ingressos serão estornados. O público confirmado na partida era de mais de 10 mil pessoas. 

"Os ingressos adquiridos serão estornados de forma integral em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra. Nos casos de compra por meio de cartão de crédito, o estorno dependerá da data de fechamento da fatura do usuário", afirmou a nota. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Vitória CUP - O mundo joga aqui! (@vitoriacup)

Anteriormente, a Arena de Pernambuco havia publicado um informativo que suspendia a realização do confronto. Conforme a comunicação da Arena, o desacordo comercial partiu da organização do evento, que não teria realizado o cumprimento de obrigações contratuais, inviabilizando a partida que estava marcada para esta quinta-feira (08), às 20h30. 

Vale ressaltar que a Vitória Cup é patrocinadora oficial do clube tricolor. Esse seria o último teste do Santa antes do início do Pernambucano para o clube, que tem a estreia marcada para o próximo domingo (11), às 18h, na Arena de Pernambuco, diante do Decisão.  

Torcida do Santa Cruz celebra com o elenco na Arena de PernambucoO Santa Cruz mandará todos os seus jogos na Arena de Pernambuco enquanto o Arruda estiver em reforma - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco 

O Santa Cruz aguarda algumas definições para proceder com um pronunciamento oficial. Por outro lado, Defensa y Justicia já está na capital pernambucana desde a última terça-feira (06). 

Recorrente
Essa não foi a primeira vez em que um jogo da Vitória Cup foi cancelado nas vésperas da partida. Em 2025, o amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers-URU, que aconteceria na Arena das Dunas, em Natal-RN, também sofreu o mesmo destino.  

