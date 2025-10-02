A- A+

Futebol Vitória diante do Guarani pode render R$ 300 mil de premiação para o Náutico Conselheiros do clube se reuniram para levantar valor em caso de triunfo que deixaria o Timbu mais próximo do acesso à Série B

Além de se aproximar de uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, uma vitória do Náutico diante do Guarani, sábado (4), no Brinco de Ouro, pela quinta rodada da fase de quadrangular da Série C 2025, também vai render uma premiação dobrada aos atletas.





Com ajuda de um grupo de conselheiros, o Náutico fixou um “bicho” de R$ 150 mil em caso de vitória no quadrangular. Porém, caso derrote o Guarani, o valor será dobrado.

“Temos um grupo de conselheiros alvirrubros que já ajuda o Náutico desde 2018, participando de algumas premiações. Estamos em um momento decisivo, com a chance de voltar à Série B e, dentro dos nossos limites, estamos procurando ajudar os jogadores a buscarem essa vitória. Se vencer, o valor será de R$ 300 mil”, informou o conselheiro João Caldas.

O Náutico está na terceira posição do quadrangular, com quatro pontos. O Guarani é o vice-líder, com seis. A Ponte Preta está no topo, com 10, e já subiu de divisão. O Brusque é o lanterna, com apenas três pontos.

