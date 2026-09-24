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futebol Vitória diante do Náutico vale quebra de tabu para o Sport; entenda Leão nunca venceu o Timbu nos dois jogos de ida e volta em uma mesma edição de campeonato

Somar mais três pontos em busca do G6 e derrotar um rival que vive uma crise em torno do receio de se aproximar da zona de rebaixamento. Essas são as duas principais motivações do Sport para o duelo de sábado (26), contra o Náutico, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também vale adicionar mais um ingrediente para aumentar a importância do Clássico dos Clássicos.





Tabu

Caso o Sport derrote o Náutico, será a primeira vez na história que uma das equipes conseguirá vencer os dois clássicos em uma mesma edição de campeonato nacional, considerando as disputas das Séries A e B. No primeiro turno, na Ilha do Retiro, o Leão venceu o Timbu por 2x0.

Na Série B, levando como base o modelo atual de disputa, com turno e returno dentro dos pontos corridos, foram quatro momentos em que um dos lados não conseguiu engatar triunfos nos encontros de ida e volta. A começar por 2006. O Náutico venceu por 2x1, nos Aflitos, mas perdeu por 2x0, na Ilha do Retiro.

Quatro anos depois, os clubes empataram por 1x1 nos dois confrontos. Já em 2011, quando ambos subiram para a Série A, vitória por 2x0 para os mandantes de cada embate. Por fim, em 2022, o Náutico não derrotou o rival nas duas oportunidades que teve. Ficou no 1x1 nos Aflitos e, na Ilha do Retiro, foi derrotado por 2x1. A temporada marcou o rebaixamento dos alvirrubros para a Série C.

Na Série A, o recorte também envolve quatro temporadas. A primeira, em 2007, começou com uma goleada do Sport por 4x1 em casa. Quando o mando de campo foi do Náutico, os alvirrubros venceram por 2x0.

Em 2008, o Sport derrotou o rival em pleno Aflitos por 2x0. Na Ilha do Retiro, empate em 2x2. No ano seguinte, alvirrubros e rubro-negros foram rebaixados juntos à Série B. O Leão ficou no 3x3 com o Timbu em casa e perdeu por 3x2 como visitante.

No caso mais recente, em 2012, um empate em 0x0 na Ilha do Retiro e uma vitória do Náutico por 1x0, nos Aflitos, sacramentando a queda do Sport à Série B.

O Sport é o atual nono colocado da Série B, com 44 pontos. O Náutico é o 14º, com 38, e recentemente demitiu os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. "Clássico é um jogo especial. A preparação é diferente nas duas equipes. Será um jogo difícil, independente da troca no comando técnico deles. Vamos aprimorar o que for preciso para fazermos uma grande partida", afirmou o goleiro Thiago Couto.

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