FUTEBOL Vitória do Corinthians sobre o São Paulo acirra briga pelo G-7; veja cenário da disputa Bahia está ocupando o último lugar, que garante sua vaga na próxima Copa Libertadores da América

A disputa pelo G-7 do Campeonato Brasileiro está acirrada. O Bahia ocupa o último lugar que garante vaga na próxima Copa Libertadores da América, com 53 pontos. O time do técnico Rogério Ceni, porém, foi derrotado na última rodada pelo Fortaleza. Desse modo, adversários ganharam ânimo na luta por um lugar no torneio continental.

Um desses rivais é o Corinthians. Na noite desta quinta, 20, o time de Dorival Júnior bateu o São Paulo por 3 a 1, em Itaquera. A equipe alvinegra assumiu a décima posição, com 45 pontos.

Na próxima rodada, no entanto, o Corinthians tem um duro desafio, já que visita o Cruzeiro no Mineirão. Nas rodadas derradeiras, o conjunto corintiano enfrenta Botafogo (casa), Fortaleza (fora) e Juventude (casa).

O São Paulo está empatado com o Corinthians na tabela, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O time tricolor não venceu nas últimas três rodadas, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Pela frente, o São Paulo terá o Juventude (casa), o Fluminense (fora), o Inter (casa) e o Vitória (fora).

O Red Bull Bragantino também soma 45 pontos, mas está à frente de São Paulo e Corinthians no número de vitórias. Assim, o time de Bragança ocupa a oitava posição, logo atrás do Bahia.

Na próxima rodada, o Bragantino tem uma "pedreira" pela frente, já que encara o líder Flamengo no Maracanã. Depois, enfrenta Fortaleza (casa), Vitória (casa) e Inter (fora).

Atlético-MG (décimo primeiro colocado, com 44 pontos) e Grêmio (décimo segundo, com 43 pontos) também alimentam esperanças de alcançar o G-7. O time mineiro ainda pode chegar na Libertadores em caso de título na Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, o Atlético-MG tem pela frente Flamengo (casa), Fortaleza (fora), Palmeiras (casa) e Vasco (casa).

O Grêmio, por sua vez, visita o Botafogo na próxima rodada. Posteriormente, faz dois jogos em casa, contra Palmeiras e Fluminense. Na última rodada do Brasileirão, a equipe gaúcha pega o rebaixado Sport, fora de casa.

Para manter a posição dentro do G-7, o Bahia irá pegar Vasco (casa), Juventude (fora), Sport (casa) e Fluminense (fora).

