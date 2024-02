Vitória dos Knicks sobre os Pistons tem polêmica e erro de arbitragem na NBA; confira o lance

A- A+

A enxuta rodada da NBA, na noite desta segunda-feira (26), contou com apenas quatro jogos. Mas foi o suficiente para abastecer qualquer mesa redonda polêmica em razão do tumultuado fim da partida entre Detroit Pistons e New York Knicks. Jogando em casa, os Knicks venceram o pior time do campeonato pelo apertado placar de 113 a 111 após uma jogada controversa nos segundos finais do confronto disputado no Madison Square Garden.



A cesta da vitória foi obtida após uma insana troca de posses de bola no ataque dos Knicks. O momento intenso e decisivo contou com uma falta dos anfitriões na última roubada de bola. A arbitragem, contudo, não assinalou a infração. O jogo seguiu e os Knicks anotaram a decisiva cesta de dois pontos, confirmando a vitória. Confira o lance:

KNICKS UNREAL ENDING TO WIN IT



WHAT A GAME. pic.twitter.com/U8jQKXt8sf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2024

Confira os resultados da noite desta segunda-feira (27):



Indiana Pacers 122 x 130 Toronto Raptors



Detroit Pistons 111 x 113 New York Knicks



Memphis Grizzlies 86 x 111 Brooklyn Nets



Sacramento Kings 110 x 121 Miami Heat



Acompanhe os jogos desta terça-feira (28):



Orlando Magic x Brooklyn Nets



Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks



Washington Wizards x Golden State Warriors



New York Knicks x New Orleans Pelicans



Boston Celtics x Philadelphia 76ers



Atlanta Hawks x Utah Jazz



Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets



Chicago Bulls x Detroit Pistons



Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs



Oklahoma City Thunder x Houston Rockets



Portland Trail Blazers x Miami Heat

