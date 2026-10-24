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FUTEBOL Vitória empata com Athletico e perde chance de abrir vantagem na luta contra a queda Após sair atrás no placar, Leão busca a igualdade com Renato Kayzer, acerta o travessão e soma o segundo empate consecutivo no Brasileirão

O Vitória reagiu depois de sair atrás, acertou o travessão e teve oportunidades para vencer, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste sábado (24), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gilberto abriu o placar para os visitantes, e Renato Kayzer respondeu cinco minutos depois, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os paranaenses tiveram mais iniciativa, sem conseguir transformar a pressão em vitória



O resultado leva o time baiano aos 38 pontos e representa uma oportunidade desperdiçada de ampliar sua margem na disputa contra o rebaixamento.

O Athletico chega a 54 e soma um ponto na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas completa duas rodadas sem vencer depois da derrota para o Palmeiras.



Foi o segundo empate consecutivo do Vitória, que havia ficado no 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa.

Desta vez, a equipe de Jair Ventura conseguiu buscar a igualdade diante de sua torcida, mas não aproveitou o crescimento no fim da primeira etapa para chegar à virada.



Athletico sai na frente, e Kayzer responde

A partida começou com um lance de bola parada que terminou nas redes do Athletico, mas foi anulado por impedimento. Superado o susto inicial, o time de Odair Hellmann passou a controlar mais a posse e a ocupar o campo ofensivo.



A vantagem paranaense veio aos 23 minutos, com Gilberto. O gol premiou o período de maior volume dos visitantes, que até então conseguiam impor dificuldades ao Vitória para recuperar a bola e construir seus ataques.



A resposta dos donos da casa foi rápida. Aos 28, em cobrança de escanteio, Renato Kayzer apareceu para marcar o empate e mudar o cenário do confronto.



O gol deu confiança ao Vitória, que passou a disputar o controle da partida e encontrou mais condições para atacar. O próprio Kayzer esteve perto de completar a virada nos acréscimos: o atacante cabeceou no travessão e levou perigo ao gol de Mycael antes do intervalo.



Visitantes pressionam na segunda-feira

O Athletico voltou a crescer depois do descanso e teve uma oportunidade aos 11 minutos. João Cruz cobrou escanteio, a defesa afastou parcialmente e Esquivel ficou com a sobra.

O argentino cruzou rasteiro, a bola atravessou a frente do gol e Gilberto quase alcançou para marcar novamente. Com mais presença no ataque, os visitantes procuraram espaços, mas tiveram dificuldades para transformar o domínio territorial em finalizações claras.

O Vitória precisou se concentrar na marcação e buscar oportunidades para sair da pressão.



Uma transição em velocidade pareceu abrir o caminho para o segundo gol paranaense aos 30. Zapelli encontrou Viveros ainda no meio-campo, e o atacante avançou até a área. A jogada, porém, terminou com uma falta de ataque sobre um defensor do Vitória.



Apesar da iniciativa do Athletico durante boa parte da etapa final, o Vitória também encontrou uma oportunidade na reta decisiva. Lucas Silva recebeu pela esquerda, na entrada da área, e arriscou um chute cruzado, defendido por Mycael.



Próximos jogos

O Athletico volta a campo na quinta-feira (29), às 21h30, contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. O Vitória enfrenta o Coritiba no sábado seguinte (31), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba. Os dois compromissos são válidos pela 33ª rodada do Brasileirão.

Ficha Técnica:

Vitória 1 x 1 Athletico-PR

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Walace), Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez, Erick (Alex Bruno), Matheuzinho (Pochettino) e Diego Tarzia (Lucas Silva); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura

Athletico-PR: Mycael; Bruno Baldini (Kauan Alemão), Aguirre e Lucas Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo (Portilla), João Cruz (Zapelli) e Mendoza; Leozinho (Dudu) e Kevin Viveros (Jorge Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann

Gols: Gilberto, aos 24, e Renato Kayzer, aos 28 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Luan Cândido e Tarzia (Vitória); Bruno Baldini, Gilberto, Jadson e Luiz Gustavo (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Marinho (Vitória)

Renda: Não divulgada

Público: Não divulgado

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

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