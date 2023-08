A- A+

Série B Vitória empata com Atlético-GO e aumenta vantagem sobre o Sport na liderança da Série B Leão baiano jogou com um a menos durante grande parte da partida em Goiânia

O Vitória segue a passos largos para retornar à elite do futebol nacional. Na noite deste domingo (27), o Leão visitou o Atlético-GO, no Antônio Accioly, e ficou no 0x0, em encontro válido pela 25ª rodada da Série B. Com o resultado, os baianos chegaram aos 48 pontos, somando três a mais que o Sport - atual vice-líder -, e abrindo seis de vantagem para o Novorizontino, primeira equipe fora do G-4.

Com um a menos durante grande parte do duelo, pois perdeu Camutanga expulso ainda com 24 minutos, o Vitória chegou a ser superior que o Atlético, mas o empate acabou persistindo no placar.

A melhor chance do confronto aconteceu ainda na etapa inicial. Após cobrança de escanteio, João Victor subiu mais que todo mundo para acertar o travessão dos donos da casa. Com um a mais, o time de Jair Ventura pouco produziu, apostando apenas em finalizações de fora da área, sem criar dificuldades para o goleiro Lucas Arcanjo.

Na sexta-feira (1), o líder da Segundona volta a entrar em campo. Desta vez, com o apoio do torcedor, o Vitória vai receber o Mirassol, às 19h15, no Barradão. O Atlético-GO, por sua vez, tem compromisso no dia seguinte. Às 15h30, visita o Avaí, na Ressacada.

Veja também

Vôlei Brasil supera Chile em quadra e alcança segunda vitória no Sul-Americano