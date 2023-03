A- A+

Copa do Brasil Com vitória do Náutico, PE volta a ter dois times na terceira fase da Copa do Brasil após seis anos O Sport já está garantido nessa fase do torneio pelo vice da Copa do Nordeste; Santa Cruz pode se juntar aos rivais

Além de garantir mais R$ 2,1 milhões de cota, a classificação do Náutico, com gol no último lance do jogo contra o Vila Nova, fez o futebol pernambucano voltar a ter dois representantes na terceira fase da Copa do Brasil. Desde que o torneio passou a contar com equipes da Libertadores, em 2013, isso tinha acontecido em apenas duas ocasiões, sendo a última seis anos atrás.

A campanha do Náutico até o momento contou com duas vitórias, diante do São Bernardo, fora de casa, e contra o Vila Nova, nos Aflitos.

O outro representante pernambucano garantido na próxima fase é o Sport. Com o vice da Copa do Nordeste da temporada passada, o Leão da Ilha ficou com a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil.

A lista ainda pode aumentar e se tornar um recorde para o estado. O Santa Cruz tem missão dura contra o América-MG, na próxima terça-feira (14), às 21h30. O Retrô já foi eliminado na segunda fase por conta de um pênalti mal marcado.

As outras vezes em que Pernambuco chegou nessa altura da Copa do Brasil com dois representantes foi nos anos de 2015 e 2017.

No primeiro, Náutico e Sport foram eliminados na terceira fase para Flamengo e Santos, respectivamente.

Em 2017, foi a vez do Santa Cruz se juntar ao Sport. Com o regulamento antigo da competição, o Tricolor do Arruda iniciou já nas oitavas de final por causa do título do Nordestão, no ano anterior, e o Rubro-Negro conseguiu avançar até essa fase. A Cobra Coral foi eliminada para o Athletico-PR e o Leão para o Botafogo.

Em outros anos, Pernambuco teve pelo menos um clube na terceira fase. As exceções foram nas duas últimas edições, 2021 e 22, quando todos foram eliminados antes de alcançar essa fase do torneio.

Participações dos times pernambucanos na terceira fase da Copa do Brasil

2013:

Salgueiro chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado nas oitavas para o Internacional.

2014:

Santa Cruz chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado para o Santa Rita.

2015:

Náutico e Sport chegaram na terceira fase e foram eliminados para Flamengo e Santos.

2016:

Santa Cruz chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado para o Vasco.

2017:

Santa Cruz e Sport chegaram nas oitavas de final e foram eliminados para Athletico-PR e Botafogo.

2018:

Náutico chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado na quarta fase para a Ponte Preta.

2019:

Santa Cruz chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado na quarta fase para o Fluminense.

2020:

Afogados chegou sozinho à terceira fase e foi eliminado para a Ponte Preta.

2021:

ninguém chegou à terceira fase.

2022:

ninguém chegou à terceira fase.

