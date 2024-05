A- A+

NÁUTICO Belão mostra confiança no momento do Timbu e prega virada de chave: "Vitória para dar tranquilidade" Alvirrubro venceu o Remo com sobras no último sábado; lateral destacou a importância da presença da torcida nos Aflitos

O Náutico vinha de duas derrotas indigestas na Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, no último sábado (25), o cenário ficou mais confortável para o clube pernambucano. Nos Aflitos, com a presença da torcida pela primeira vez na Terceira Divisão, o Timbu derrotou o Remo pelo placar de 4 a 1. Fazendo o seu quarto jogo como titular na temporada, sendo o primeiro no Brasileirão, o lateral Danilo Belão, de 27 anos, pontuou a importância do triunfo contra a equipe paraense para a continuidade do campeonato.

“A importância da vitória é do trabalho que a gente vem fazendo. Nosso time vem numa crescente boa. Vínhamos fazendo alguns jogos que a gente sentia que estava deixando a desejar, mas tiveram alguns momentos bons nessas partidas. Infelizmente, só momentos bons não dão certo", iniciou o defensor, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (27).

"A gente tem que ter um jogo complexo, igual tivemos, para termos as oportunidades de fazer os gols. Essa vitória vem para dar uma tranquilidade. Lógico que tem coisas para a gente corrigir, mas corrigir as coisas na vitória é bem mais fácil. Então, essa vitória vem para a gente colocar em mente o que queremos buscar na competição. Lógico, primeiro a classificação, depois o acesso. E, se Deus quiser, terminar com o título", pontuou Danilo.

Ocupando o nono lugar na tabela de classificação do Brasileiro, com sete pontos conquistados em cinco jogos, o Timbu teve uma dura sequência de duas partidas fora de casa, que resultou em duas derrotas da equipe pernambucana, com más atuações dentro de campo. No dia 12 de maio, o Náutico foi derrotado pela Ferroviária após tomar um gol 'no apagar das luzes'. Seis dias depois, contra o Volta Redonda, o time não demonstrou evolução e perdeu novamente por um placar de 2 a 1.

Com a vitória sobre o Remo, por um placar elástico de 4 a 1, Belão acredita que a partida marcou a virada de chave do Timbu na Série C, com a esperança de embalar e conquistar bons resultados dentro e fora de casa.



"Nós conversamos bastante após o jogo contra o Volta Redonda, e isso foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla durante a semana. Está na hora da gente virar a chave, está na hora da gente colocar o Náutico no caminho que ele não poderia ter saído, que é de vitória", destacou o atleta.

Presença do torcedor

Desde o dia 30 de março, o Náutico estava jogando sem a presença do torcedor nos Aflitos, devido a punição determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por briga de integrantes da organizada. A partida contra o Remo marcou o reencontro com a torcida alvirrubra, onde mais de seis mil estiveram presentes. Para o lateral, jogar com o apoio do torcedor foi fundamental para conquistar os três pontos.



“Jogar com a casa lotada a nosso favor é muito importante. A nossa torcida estava merecendo um resultado elástico depois de um bom tempo sem estar presente no estádio. Voltar com o resultado que a gente conseguiu nesse sábado, para eles, é mais que um presente. Ver o time jogando, jogando bem, conseguindo fazer os gols. A nossa torcida é muito importante no que a gente almeja no campeonato, que é o acesso. Que eles possam cada vez mais lotar, cada vez mais os Aflitos estar hostil para o adversário", afirmou Belão.



Pela Série C, o próximo compromisso do Náutico será na segunda-feira (3), às 20h, contra o São José, fora de casa. Vale ressaltar que o Timbu tem um jogo a menos, devido o adiamento da partida contra o Ypiranga em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

