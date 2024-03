Vitória pode garantir Recife Vôlei nas semifinais da Superliga B, nesta terça-feira

A- A+

O Recife Vôlei pode garantir, nesta terça-feira (12), a classificação antecipada para a semifinal da Superliga 2024. Para isso, basta vencer o Irati, às 20h, no Geraldão. Com o resultado positivo, as recifenses podem chegar a 23 pontos na tabela, não podendo mais serem alcançadas pelo quinto colocado, o Tijuca, que só poderia fechar a primeira fase com 22 pontos. Para o confronto, o time da capitã Fabíola vai contar com o apoio da torcida. Os ingressos já estão à venda no www.ticketsimples.com.br.



O Irati está em nono lugar na classificação da Superliga B e não tem mais chances de ficar entre os quatro primeiros colocados que vão disputar a semifinal. Por outro lado, o time paranaense está na zona de rebaixamento para a Superliga C, o que torna o confronto contra o Recife Vôlei de extrema importância na luta para permanecer na B em 2025.



Independente de como estão as adversárias, a única certeza que o Recife Vôlei tem é que a torcida deverá ser mais uma vez a diferença no confronto desta terça-feira à noite. “Nossa torcida é nosso maior trunfo. Quando entramos em quadra e escutamos nossos torcedores gritando e nos apoiando, isso nos dá um incentivo ainda maior. Vamos entrar em quadra juntos mais uma vez. Queremos muito essa vaga”, comentou a central Mari Casas.



O maior público do Recife Vôlei até o momento, no Geraldão, foi de cerca de três mil pessoas. A expectativa subiu muito após a possibilidade de classificação nesta partida diante do Irati. “Sempre esperamos o ginásio cheio. Estamos chegando ao final da primeira fase e precisamos muito desta vitória. O torcedor nunca foi tão importante como nesta terça-feira”, comentou a levantadora Fabíola.



É importante lembrar que os ingressos são vendidos exclusivamente pelo ticketsimples.com.br. Não haverá venda nas bilheterias do Geraldão.

