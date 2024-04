A- A+

Futebol Vitória por dois gols de diferença na volta: Náutico tenta quebrar tabu de 20 anos para ser campeão Última vez que o Timbu foi campeão com duas ou mais bolas na rede no segundo jogo decisivo foi em 2004, contra o Santa Cruz

A missão do Náutico para faturar o título do Campeonato Pernambucano de 2024 é difícil. A ponto de ter um obstáculo que o Timbu não consegue superar há 20 anos. Ao perder por 2x0 no duelo de ida da final, nos Aflitos, para o Sport, a equipe vive a obrigação de ao menos devolver a mesma diferença de gols na volta, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (6), para decidir a taça nas penalidades. Por mais, será campeão no tempo normal. A última vez que isso ocorreu, sendo também fora de casa, foi contra outro rival do estado. Lembrança que os alvirrubros tentam se apegar para não perder a esperança em uma reação.

Em 2004, o Náutico perdeu o confronto de ida por 1x0, nos Aflitos, para o Santa Cruz. Na volta, no Arruda, o desafio era tentar ganhar por dois gols de diferença para ser campeão diretamente. O Timbu foi além e derrotou o Tricolor por 3x0.

De lá para cá, porém, o Náutico não conseguiu mais vencer por dois gols de diferença no jogo da volta. Nos três títulos posteriores, vale citar, o Timbu foi campeão sem precisar reverter um cenário parecido com o atual. Em 2018, por exemplo, a equipe empatou em 0x0 com o Central, no Lacerdão, e precisou somente de um 2x1 na volta, na Arena de Pernambuco, para faturar o caneco.

Em 2021, o Náutico foi campeão com dois empates em 1x1 com o Sport, passando pelo rubro-negros nas penalidades. Também foi por meio das cobranças de pênalti que o clube superou o Retrô no ano seguinte. Na ocasião, perdeu na ida por 1x0, nos Aflitos, e ganhou pelo mesmo placar na volta, na Arena.

Em 2010, 2014 e 2019, o Náutico foi vice-campeão estadual, perdendo todas as finais para o Sport. No primeiro caso, o time venceu por 3x2 na ida, nos Aflitos, mas foi derrotado por 1x0 na volta, na Ilha do Retiro, perdendo a taça por conta do critério de gols fora.

Há 10 anos, o cenário era idêntico ao atual, com a diferença do mando de campo. O Sport venceu o Náutico por 2x0 no jogo de ida, na Ilha do Retiro. Na volta, na Arena de Pernambuco, novo triunfo do Leão, por 1x0.

Em 2019, o Náutico perdeu por 1x0 nos Aflitos, na ida. Na volta, na Ilha do Retiro, derrotou o Sport por 2x1, levando a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Leão foi melhor e ficou com a taça.

