Série B Vitória retorna à Série A após cinco anos e está perto do primeiro título nacional O Leão baiano saiu da Série C à elite do futebol nacional em menos de dois anos

A corrida de volta à Série A acabou para o Vitória. Após cinco anos longe da elite do futebol nacional, o Rubro-negro baiano conquistou o acesso antecipado ao vencer, de virada, o Novorizontino por 2 a 1, no último domingo (12).

O jogo que definiu o acesso na 36° rodada da Série B teve emoção. O Vitória saiu perdendo, mas conseguiu o triunfo com gols de Léo Gamalho e Welder- já nos acréscimos do segundo tempo.

Agora o Leão tem mais um objetivo até o fim do campeonato: conquistar seu primeiro título nacional. A confirmação matemática pode vir sem entrar em campo. Se o Criciúma não vencer o Guarani, nesta terça-feira (14), o Vitória será o campeão da Série B.

O Vitória tem mais dois jogos até o final da temporada. No próximo sábado (18), recebe o Sport no Barradão no jogo de comemoração junto à torcida pelo acesso. A última rodada será contra a Chapecoense, no sábado (25).

Outras vagas no G4

As outras três vagas de acesso à primeira divisão seguem abertas. Neste momento, Atlético-GO (2°), Criciúma (3°) e Juventude (4°) fecham o G4. Os dois últimos ainda jogam na rodada, contra Guarani e ABC- respectivamente.

Sport, Vila Nova, Novorizontino, Mirassol e Guarani ainda possuem chances de acesso.

