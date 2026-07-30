Vitória sai em defesa de Luan Cândido após declaração de Abel: 'Deveria servir de exemplo'
Luan foi um dos expulsos dos baianos no duelo
O Vitória se pronunciou nesta quinta-feira sobre a declaração de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sobre o zagueiro Luan Cândido, após a partida entre as duas equipes, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão, que terminou com vitória paulista por 4 a 0.
Luan foi um dos expulsos dos baianos no duelo, que também perdeu Cacá. A arbitragem relatou na súmula que Cândido "insinuou roubo". Diante disso, o treinador português questionou durante a coletiva de imprensa: "Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele?". O atleta é cria da categoria de base palmeirense, mas não chegou a trabalhar com Abel.
"O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua indignação diante das declarações proferidas pelo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Ferreira, durante sua entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira (29), nas quais questiona o caráter de nosso atleta Luan Cândido", disse o Vitória.
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"O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira, o que corresponde a uma média de uma expulsão por temporada, sendo quatro expulsões diretas e duas por dois cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo. Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores", continuou.
Após o jogo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, reclamou da arbitragem de Alex Gomes Stefano pelas expulsões dos dois zagueiros e pela não exclusão do palmeirense Maurício, por uma suposta cotovelada. Em protesto, a agremiação não enviou o técnico Jair Ventura para a entrevista coletiva, deixando apenas o mandatário como representante.
"Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo, não foi por acaso. O que os jogadores relataram é que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional ou não, cinco pontos foram no queixo", disse Mota.
Por sua vez, o Palmeiras também se pronunciou nesta quinta-feira após as reclamações. O clube paulista saiu em defesa da arbitragem e classificou as críticas como uma tentativa de criar "falsas narrativas" que buscam influenciar futuras atuações.