Estaduais Vitória, Santos e Atlético-GO vencem o primeiro jogo das finais do Estadual As equipes levam a vantagem para a partida da volta contra os rivais Bahia, Palmeiras e Vila Nova, respectivamente

O Domingo de Páscoa (31) foi marcado por rivais espalhados pelo Brasil disputando os jogos de ida das finais dos campeonatos estaduais. Vitória, Santos e Atlético-GO saíram vencedores e levam a vantagem para os clássicos na volta.

BAVI

O Leão baiano segue imbatível dentro do Barradão. Os donos da casa saíram perdendo por 2 a 0, mas buscaram a virada com o apoio de mais de 30 mil rubro-negros.

Os cinco gols da partida aconteceram no segundo tempo. Thaciano e Cauly fizeram os gols do Tricolor baiano, enquanto Mateus Gonçalves (2) e Iury Castilho, esse no último minuto, garantiram a virada do Vitória.

Clássico da Saudade

Apesar de estar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos começou bem 2024. O Peixe, dentro da VIla Belmiro, venceu o Palmeiras por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Otero após grande jogada de Guilherme, aos três minutos do segundo tempo.

O time do técnico Fábio Carille diminuiu o ritmo no final da partida, mas conseguiu segurar o placar.

Atlético-GO perto do título

O Atlético-GO vive um início de temporada acima de todas as expectativas. Sob o comando de Jair Ventura, o Dragão chegou à 14° vitória consecutiva contra o rival Vila Nova por 2 a 0, fora de casa.

Os gols da vitória foram marcados por Luiz Fernando e Alix Vinicius ainda na primeira etapa da partida.

Confira os dias e horários das partidas de volta:

Atlético-GO x Vila Nova (07/04)

Horário: 16h.

Bahia x Vitória (07/04)

Horário: 16h.

Palmeiras x Santos (07/04)

Horário: 18h.



