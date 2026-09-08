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Futebol Vitória se afasta do Z-4 e mantém Grêmio ameaçado no Brasileirão Leão triunfa em casa e abre sete pontos para a zona de rebaixamento

Em confronto direto para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória levou a melhor sobre o Grêmio. Na noite dessa segunda-feira (7), o Leão rubro-negro superou o Tricolor gaúcho por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, na partida que encerrou a 26ª rodada da competição.

Após duas derrotas seguidas, o time baiano voltou a vencer e subiu para o 11º lugar, com os mesmos 32 pontos de Corinthians e Santos, ficando à frente por ter um triunfo a mais (nove a oito) que os paulistas. O Imortal, estacionado nos 28 pontos e ainda sem ganhar longe de casa, segue em 15º, a três pontos do Vasco, 17º colocado e que abre o Z-4, como é chamada a zona das quatro piores campanhas, que, ao final do Brasileirão, descem à Série B.

O goleiro Weverton, do Grêmio, deu um susto antes do começo da partida. Ele desabou no gramado a segundos de a arbitragem dar início ao jogo. O camisa 1 ficou com a visão embaçada e o arqueiro reserva, Gabriel Grando, chegou a aquecer, mas o titular se recuperou e avisou que estava em condições de atuar.

Com a bola rolando, o Vitória tomou a iniciativa. Aos cinco minutos, um chute do meia Matheusinho, da entrada da área, desviou na marcação e passou rente ao travessão. O Grêmio respondeu no lance seguinte e balançou as redes com Carlos Vinícius, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante.

O Leão obrigou Weverton a trabalhar aos 18, em contra-ataque pela esquerda com finalização cruzada do atacante Renê, salva pelo goleiro. A reação veio na sequência, com Carlos Vinícius acionado na área pelo volante Matías Villasanti e chutando forte, para boa defesa de Lucas Arcanjo.

A partir da segunda metade do primeiro tempo, o time da casa passou a ter mais presença no campo de ataque, mas parando em bloqueios da zaga gremista. Como aos 29, no rebote de uma cobrança de falta pela esquerda, em que Matheusinho chutou quase da marca do pênalti e, não fosse o desvio no meio do caminho, teria aberto o marcador.

A segunda etapa começou truncada, com divididas ríspidas de ambos os lados. Foram quatro cartões amarelos em 14 minutos, dois para cada lado. Aos 18, enfim, as redes balançaram. O lateral Mateus Silva bateu escanteio pela esquerda e Renê, no meio da pequena área, cabeceou forte para o gol, colocando o Vitória na frente.

Em desvantagem, o Grêmio demonstrou nervosismo e não conseguiu reagir. Aos 37, Gustavo Martins saiu jogando errado e entregou nos pés de Fabri, que chutou por cima. Nos acréscimos, foi a vez de Wallace, parceiro de zaga, bobear com o também atacante Renato Kayzer, que não aproveitou. As chances perdidas acabaram não fazendo falta ao time da casa, que comemorou os três pontos.

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