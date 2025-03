A- A+

Copa do Nordeste Vitória e Sport fazem clássico por liderança na Copa do Nordeste; veja onde assistir Duelo de leões ocorre às 21h30 desta quarta-feira (19), no Barradão, em Salvador

Único clube classificado de forma antecipada ao mata-mata da Copa do Nordeste, o Sport tem duelo importante, na noite desta quarta-feira (19), projetando a sequência da competição. O clube pernambucano visita o Vitória, às 21h30, no Barradão, em confronto da sexta rodada que vale a liderança do Grupo A.

Enquanto o time dirigido por Pepa lidera o grupo com 12 pontos, o de Thiago Carpini tem um ponto a menos e ocupa a segunda posição.

Em caso de resultado positivo longe do Recife, o Leão da Ilha do Retiro garante a liderança do Grupo A e dá um passo importante, também, mirando a primeira colocação geral do torneio. Assim, em caso de chegar à decisão, disputaria o confronto derradeiro em casa.

"É um clássico, sabemos da qualidade da equipe do Vitória, como é difícil jogar na casa deles, mas a gente tem se preparado para isso. Cada dia mais a gente vem se entrosando, formando uma força desse grupo. A gente tem se preparado para todos os jogos e este será mais um importante. Temos que entrar focados para sair com os três pontos", salientou o zagueiro Chico.

Apesar do retrospecto historicamente ruim na casa do rival baiano, com apenas quatro triunfos em 23 encontros, o Sport se apega ao bom momento do setor defensivo para retornar de Salvador com pontos na bagagem. Nos últimos sete jogos na temporada - recorte invicto -, o Rubro-negro só foi vazado em duas oportunidades.

"A gente tem se entrosado cada vez mais. Com a adaptação de quem chegou agora, com a formação do grupo, tudo vai ficando mais natural, as interações em campo. Acredito que isso tem ajudado bastante e espero que a gente cresça cada vez mais para fazer um ano bem sólido", falou o defensor.

Retorno

Na delegação que viajou para a capital baiana, o técnico Pepa conta com uma novidade, em relação aos últimos quatro jogos. O atacante Chrystian Barletta estava em processo de transição física, após se recuperar de um desconforto no joelho esquerdo e deve iniciar a partida entre os reservas.

O lateral-esquerdo Dalbert, e os meias Titi Ortiz e Rodrigo Atencio seguem entregues ao departamento médico.

Adversário

Precisando de apenas um empate para carimbar sua classificação à próxima fase, o Vitória não vive uma de suas melhores fases no ano.

Depois de sustentar uma invencibilidade de 22 partidas, que teve início na reta final do Brasileirão do último ano, o Leão da Barra chega ao duelo de rubro-negros com duas derrotas seguidas: para o Náutico, por 2x0, pela Copa do Brasil, e para o Bahia, pelo mesmo placar, no confronto de ida da final do Campeonato Baiano.

Para o confronto no Barradão, Thiago Carpini não poderá contar com o volante Baralhas, suspenso. Assim, Ronald é o mais cotado a assumir a titularidade na cabeça de área.

Ficha técnica

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 21h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Mauro Cézar Evangelista de Sousa (ambos do PI)

Transmissão: TV Jornal, ESPN e Premiere.

