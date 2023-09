Vitória vence Tombense e abre quatro pontos para o Sport na liderança da Série B

A- A+

O Vitória deu um passo mais importante rumo ao acesso e consequentemente ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (29), o Leão da Barra fez mais uma vítima na competição, ao derrotar o Tombense, por 1x0, no Barradão. O resultado fez o Rubro-negro chegar aos 58 pontos, abrindo quatro de vantagem para o segundo lugar Sport, que ficou no 2x2 com o Avaí.

Depois de um primeiro tempo de boas oportunidades, mas sem gols, o Vitória fez a festa da torcida na etapa complementar. Aos 11 minutos, Mathesinho fez bela jogada individual e chutou no canto de Felipe Garcia para fazer o único gol do encontro.

Neste sábado, a equipe comandada por Léo Condé pode ficar ainda mais perto do acesso. Isso porque dois confrontos diretos da parte de cima da tabela agitam a rodada: Juventude (50) x Criciúma (48) e Guarani (50) x Novorizontino (51). Com isso, o time baiano pode fechar a 30ª rodada com oito pontos de vantagem sobre o quinto colocado a oito rodadas do fim.

Na próxima rodada, o Vitória vai a Santa Catarina, no dia 08 de outubro. Na ocasião, visitará o Criciúma, às 18h, pela 31ª rodada.

