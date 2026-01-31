A- A+

Futebol Vitória x Náutico: veja escalações e onde assistir Confronto é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano

O Náutico não pode mais perder a liderança do Campeonato Pernambucano. Já tem também vaga garantida na semifinal. No jogo desta tarde, contra o Vitória, no Arthur Tavares, o resultado não vai interferir na classificação. Ainda assim, o Timbu trata o duelo como um teste para provar que a derrota passada, para o Retrô, foi apenas uma acidente de percurso em um caminho ainda trilhado em uma estrada tranquila. Os alvirrubros querem encerrar a primeira fase com um triunfo para evitar desconfianças antes do mata-mata.

Escalação

Para o confronto, o Náutico não terá quatro titulares. Pendurados e suspensos integram a lista de ausências, além de um jogador que ficará fora do confronto por um motivo especial.

“Dodô foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Optei por deixá-lo ficar com a família por ser a última rodada. Na sequência, ele volta a treinar normalmente”, indicou o técnico Hélio dos Anjos, reforçando que o Náutico terá mudanças em outros setores.

“Força máxima não vamos colocar. Temos jogadores pendurados, outros com terceiro cartão amarelo e eles não vão seguir viagem. A importância do jogo é grande e não podemos ficar sem somar pontos por duas rodadas seguidas. Não teremos alteração em função de qualquer resultado, mas, acima de tudo, buscamos sempre a melhora”, explicou.

Os jogadores pendurados são o zagueiro Mateus Silva e o volante Samuel. Já Junior Todinho, com três cartões amarelos, está suspenso. Na lateral esquerda, Léo Jance, recém-contratado pelo Náutico, deve iniciar no banco de reservas.



“Léo é um jogador extremamente ofensivo, com uma base boa, jovem e já treinou ontem. Ele vai acompanhar a delegação, mas, baseado naquilo que queremos em termos de intensidade, ele está um pouco abaixo. Ele até pode ser usado no decorrer da partida, mas deve ir como opção (no banco de reservas)”, apontou.

Vitória

Enquanto há vida, há esperança. O Vitória é o sétimo colocado do Pernambucano, com quatro pontos, e pode chegar ao G6 se vencer o Náutico e contar com o tropeço do quinto (Decisão) ou sexto (Maguary) colocados, ambos com seis pontos.



Em compensação, o time também pode terminar na lanterna e disputar o primeiro turno do Pernambucano 2027 se for ultrapassado pelo Jaguar, que está em último, com quatro pontos.

Nos demais jogos da rodada, o Sport encara o Santa Cruz, na Ilha do Retiro. O Retrô recebe o Decisão, nos Aflitos. Já o Maguary visita o Jaguar, em Goiana.

Ficha técnica

Vitória

Diego; Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ageu e Elivelton; Bruninho, Pedro Maycon e Gabriel Pires. Técnico: Eudes Pedro.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Auremir, Wenderson e Juninho; Felipe Saraiva, Vinícius e Paulo Sérgio.

Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Priscilla Fernandes e Silva

Transmissão: Canal GOAT

