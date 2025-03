A- A+

Futebol Vitória x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil Timbu luta por vaga na terceira fase do mata-mata nacional que vale premiação de R$ 2,3 milhões

A última alegria do Náutico em 2025 foi na Copa do Brasil, ao golear o Santa Cruz-RN por 4x0, no Frasqueirão, pela primeira fase. De lá para cá, só decepção. Foi assim na Copa do Nordeste, com o empate em 1x1 perante o Sampaio Corrêa, no Castelão, e a goleada por 4x1 sofrida diante do CSA, no Rei Pelé. No Campeonato Pernambucano, derrota por 1x0 para o Decisão, em Sertânia, e empate em 0x0 com o Retrô, nos Aflitos, com a eliminação nos pênaltis, nas quartas de final. Para espantar a maré negativa, o Timbu volta justamente para onde foi feliz. Na segunda etapa do mata-mata nacional, os pernambucanos visitam nesta quarta (12) o Vitória, no Barradão. Se passarem, vão embolsar R$ 2,3 milhões.





Premiação

Assim como na primeira fase, o confronto é único e, em caso de empate, a decisão vai para as penalidades. O ganhador do embate avança para a terceira fase, etapa em que entrarão Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro (via Brasileirão), Flamengo (atual campeão da Copa do Brasil), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice-campeão do Nordestão) e Santos (campeão da Série B).



O Náutico sustenta um tabu de 12 anos sem derrotas para o Vitória. A última vez foi em 2013, por 2x1, pelo Brasileirão. De lá para cá, os pernambucanos venceram quatro e empataram cinco vezes.

Para o confronto, o Náutico não terá a presença do atacante Paulo Sérgio, com uma fratura no pé. Em compensação, o lateral-esquerdo Luiz Paulo se recuperou de uma lesão no joelho e fica à disposição do técnico Marquinhos Santos.

Tempo

Pela primeira vez na temporada, o Náutico conseguiu ter praticamente uma semana sem jogos. Tempo que os alvirrubros utilizaram para se recuperar da sequência de compromissos e focar no adversário.

“Foi importante (o tempo de preparação maior) porque nós tivemos uma sequência muito pesada de jogos, alguns fora de casa, então a gente acaba perdendo um pouco do entrosamento no treinamento. Foi bom para recuperar fisicamente e mentalmente”, avaliou o volante Auremir.

A considerar o histórico de 2025, o Náutico tem boas recordações ao enfrentar clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, nos Aflitos, o Timbu venceu por 1x0. Já no Clássico dos Clássico contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, o triunfo foi por 2x1.

“Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, mas nós já enfrentamos alguns este ano e nos saímos muito bem devido à nossa concentração e ao nosso engajamento coletivo”, reforçou.

Ficha técnica

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Thiaguinho (Wellington Rato); Bruno Xavier, Osvaldo (Carlinhos) e Janderson. Treinador: Thiago Carpini.

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Felipe Santana e Igor Fernandes (Luiz Paulo); Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo César Zanovelli. Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Fábio Pereira

Transmissão: SporTV, Premiere FC

