Vitória x Palmeiras: CBF divulga áudios do VAR e árbitro em expulsão de Cacá

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A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira, 30, o áudio do VAR na expulsão de Cacá, do Vitória, no primeiro tempo do jogo com o Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão. O zagueiro recebeu o vermelho por falta em Jhon Arias que, segundo o árbitro Alex Gomes Stefano, foi "jogo brusco grave".





Em um primeiro momento, ele nem marcou a falta e é possível o ouvi-lo no mesmo arquivo falando: "bola", indicando que não teria visto a infração. A bola segue rolando por mais alguns segundos até que a equipe de vídeo o chama à revisão.



"Esse jogador (Cacá) não joga a bola, quem joga é o atacante, e depois ele acerta. Essa é a imagem, ó. Ele pega na altura da perna. Vou recomendar a revisão para cartão vermelho", diz um dos integrantes do VAR no Barradão.



A equipe checa as imagens mais uma vez antes de convocar Alex. "Só para ver a intensidade. Chega a pegar em cheio? Frame a frame". Na sequência, é indicada a gravidade do lance. "Vou recomendar a revisão, possível cartão vermelho, tá? Por jogo brusco grave. O jogador que vai dar o carrinho, ele não acerta a bola e, com as travas da chuteira, acerta na altura da panturrilha de seu adversário, tá? Com a intensidade alta".



De frente para o vídeo, o árbitro conversa com o VAR e concorda com a análise. "Toca na bola, bem acima do tornozelo, perna em riste (levantada). Perfeito, vou voltar com cartão vermelho para o número 25, tá? Por jogo brusco grave. As travas atingiram a canela de seu adversário, tá? Com a perna em riste, com força excessiva", determina Alex.



Antes dele ir à beira do campo, é possível notar Cacá reclamando e citando um momento em que o Vitória pediu cartão vermelho para o Palmeiras. "Da cotovelada você não falou nada", diz o zagueiro, referindo-se a um impacto que sofreu de Maurício.



De acordo com o comentarista de arbitragem do Estadão, Paulo Caravina, o árbitro errou em expulsar o zagueiro e não ter dado o vermelho para o meio-campista alviverde. O único acerto, segundo o analista, foi a expulsão de Luan Cândido, que fez um gesto de 'roubo'. O áudio do VAR desse momento ainda não foi divulgado.

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