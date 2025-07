Vitória x Sport: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Vitória e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (23), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto terá início a partir das 21h30, no estádio do Barradão, em Salvador.

O duelo de leões opõe times que não estão muito longe na tabela de classificação, mas que vivem situações distintas. Ocupando a 15ª colocação com 15 pontos, o Vitória chega com um ambiente aliviado. Por outro lado, o Sport é o 20º colocado com apenas três pontos e a pior campanha da história.

Espelho

O Vitória conseguiu aquilo que o Sport vem querendo desde que mudou de treinador. No começo de mês, o Leão da Barra demitiu Thiago Carpini após ser eliminado na Copa do Nordeste para o Confiança e trouxe Fábio Carille para o seu lugar.

Em três partidas no comando do Rubro-negro soteropolitano, o novo treinador conseguiu impor um time competitivo. Nas duas últimas partidas, segurou um 0x0 contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e bateu o Bragantino, equipe que luta nas primeiras posições, por 1x0, em Salvador.

Contudo, o mesmo ainda não pode ser falado do trabalho de Daniel Paulista. Por mais que a trajetória possa mostrar uma equipe mais competitiva, os resultados ainda não estão vindo. O time da Ilha do Retiro amargou duas derrotas desde o retorno da Série A, sendo 2x0 para o Juventude, fora de casa, e 1x0 para o Botafogo, no Recife.

Escalação

Ainda procurando uma formação que consiga entregar competitividade e resultado dentro de campo, Daniel Paulista indica novas mudanças em relação ao último time titular. Além da saída do goleiro Gabriel, emprestado pelo próprio Vitória e que não atuará por questão contratual, outras funções podem sofrer alterações.

No setor do meio, Sérgio Oliveira e Atencio ainda brigam por um lugar no 11 inicial. No ataque, uma possível entrada de Matheusinho colocaria Derik de centroavante e Ramírez no banco.

Matheusinho poderá ser uma das opções ofensivas do Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport

Indo para sua segunda partida com a camisa do Sport, Ramon deve seguir como titular no lado esquerdo da zaga. Ex-Vitória, o atleta quer usar seu conhecimento do Barradão para conquistar o primeiro triunfo do time pernambucano.

“Eu joguei seis anos no Vitória, desde os tempos de base, foi onde tive a maior sequência de jogos, foram mais de 200, agradeço demais, mas é página virada. Agora estou defendendo o Sport, espero fazer um grande jogo e sair de lá com os três pontos”.



Ficha Técnica



Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick (Fabri), Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Derik, Ignacio Ramírez (Matheusinho) e Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

Data: 23/07

Local: Estádio do Barradão (Salvador/Bahia)

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo (ambos SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Globo/Premiere



