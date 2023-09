Vitória x Tombense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A- A+

O Vitória encara a Tombense nesta sexta-feira (29), às 21h30, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O líder da série B tem atualmente 55 pontos, dois à frente do vice-líder Sport. Ambas as equipes vem de duas vitórias consecutivas. O Leão da Ilha enfrenta o Avaí nesta sexta-feira (29), no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina.

Caso o Vitória deslize nesta rodada, o Sport assume a liderança, contudo, com uma invencibilidade dentro de casa há oito partidas e seis sem tomar gols, além do mal desempenho do adversário Tombense, que ocupa a 18ª colocação com apenas 26 pontos, a vitória do Leão da Barra é esperada.

Vai pra cima, Leão!



: Tombense

: 21h30

: 29/09

: Barradão pic.twitter.com/x7C5DGqK9K — EC Vitória (@ECVitoria) September 29, 2023

Onde assistir: Premiere e Sportv

Prováveis escalações:

Vitória

Lucas Arcanjo; Yan Souto Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho Osvaldo, Mateus Gonçalves (Iury Castilho) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé

Desfalques: Railan, Matheus Trindade, Zeca e Felipe Vieira (lesionados); Giovanni Augusto e Vicente (transição);

Pendurados: Felipe Vieira, Wagner Leonardo, Gegê, Léo Gomes, Railan e Lucas Arcanjo.

Tombense

Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Egídio; Zé Ricardo, Bruno Matias e Matheus Frizzo; Marcelinho, Daniel Amorim e Kleiton. Técnico: Moacir Júnior

Desfalques: Wesley, Kevin e Djalma (lesionados); Fernandão (suspenso).

Pendurados: Bruno Silva, Wesley Marth, Pedro Costa, Keké, Felipe Garcia e Augusto.

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliar: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM)

Auxiliar: Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Philip Georg Bennet (RJ)



