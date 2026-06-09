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futebol Viúva de Diogo Jota envia carta a Robertson antes da Copa: "Você levará o sonho dele com você" Companheiro do português no Liverpool, capitão da Escócia diz que carregará a memória do amigo durante o Mundial

A ausência de Diogo Jota na Copa do Mundo de 2026 será sentida não apenas pela seleção de Portugal. Um dos amigos mais próximos do atacante nos tempos de Liverpool, Andy Robertson revelou ter recebido uma carta emocionante de Rute Cardoso, viúva do jogador, na qual ela pede que o escocês viva por ele o sonho de disputar o Mundial.

Segundo Robertson, a Copa era um tema recorrente nas conversas que tinha com Jota. Os dois não conseguiram participar da edição de 2022: o português ficou fora por lesão, enquanto a Escócia sequer se classificou para o torneio disputado no Catar. Desde então, passaram a compartilhar o objetivo de chegar à edição seguinte, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A carta foi enviada por Rute após a classificação escocesa e emocionou o lateral. No texto, ela relembra a amizade construída entre os dois no Liverpool e destaca o quanto o Mundial significava para o marido.

"A Copa do Mundo era um desses sonhos, um sonho que ambos cultivaram lado a lado, com a mesma paixão que demonstravam em campo", escreveu.

A viúva também afirmou que a conquista da vaga por Robertson representa, de certa forma, a realização de um objetivo que os dois perseguiram juntos durante anos.

"Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não estará sozinho. Você levará o sonho dele com você."

Em vídeo divulgado após ler a mensagem, Robertson relembrou como a amizade com Jota se fortaleceu justamente durante o ciclo para o Mundial.

— Foi na Copa do Mundo de 2022 que realmente nos tornamos amigos. Ele perdeu por causa de uma lesão e a Escócia não se classificou. Conversamos muito sobre o que significaria para nós dois estarmos na próxima Copa do Mundo. Esse era o objetivo de ambos: chegar aos Estados Unidos. Estou arrasado porque isso foi tirado dele — afirmou.

Outro dos trechos que mais tocaram o jogador foi a passagem em que Rute diz que o marido continuará presente nos momentos mais importantes da competição.

"Quando você entrar em campo, sei que não será só você. Diogo estará com você em seus pensamentos, em seus passos, em seu coração."

A carta termina com um agradecimento da família pelo carinho demonstrado pelos amigos do atacante desde sua morte.

"Obrigada por não o esquecerem. Obrigada por o carregarem consigo. Obrigada por transformarem a dor da perda em força e em algo tão belo. É assim que fazemos aqui em casa também, todos os dias."

Comovido, Robertson prometeu carregar a memória do ex-companheiro durante toda a campanha escocesa no torneio.

— Vou levá-lo no meu coração. Sei que ele estará comigo no primeiro jogo, no segundo, no terceiro e, espero, em todos os outros. Ele está sempre presente. É nele que estamos sempre pensando — declarou.

Leia a íntegra da carta de Rute Cardoso para Andy Robertson

"Andy, escrevo-te com o coração cheio de nostalgia, gratidão e, acima de tudo, orgulho.

Diogo falava muito de ti, da amizade que construíram, das batalhas que travaram juntos, dos desafios, das risadas, das conversas sobre futebol e sonhos. A Copa do Mundo era um desses sonhos, um sonho que ambos cultivaram lado a lado, com a mesma paixão que demonstravam em campo.

Ao ouvir suas palavras e saber o que você sentiu naquele dia em que a Escócia se classificou para a Copa do Mundo, depois de tantos anos de espera, percebi que Diogo nunca realmente deixou os gramados.

Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não estará sozinho. Você levará o sonho dele com você.

E quando você entrar em campo, sei que não será só você. Diogo estará com você em seus pensamentos, em seus passos, em seu coração.

Por isso, hoje quero agradecer a você.

Obrigada por não o esquecerem. Obrigada por o carregarem consigo. Obrigada por transformarem a dor da perda em força e em algo tão belo

É assim que fazemos aqui em casa também, todos os dias. Ele estaria e está incrivelmente orgulhoso de você.

Valorize esse sonho, Andy.

Ame-o por você e por ele.

Com amor, gratidão e todo o meu apoio."

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